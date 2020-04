Fontos a mozgás összetartó ereje – Galéria

A szegedi Gut Gabriella 2018 őszétől 10 Csongrád megyei településen tart alakformáló tornát lányoknak, asszonyoknak és családjaiknak. Az új típusú koronavírus-világjárvány idején az internet segítségével élőben közvetített foglalkozásokat tart, úgy, hogy a résztvevőknek nem kell kimozdulniuk otthonról. A napokban megalakult a GGSE, vagyis a Gut Gabi Sportegyesület.

– Mindig meg lehet, meg kell találni az életben azokat a pozitív dolgokat, amikre gondolhatunk, koncentrálhatunk, amit szeretnénk megvalósítani. Ezek rengeteg erőt, energiát, hitet adnak. Persze ezekért tenni is kell. Célok nélkül lehet, de nem érdemes él­­ni – kezdte beszélgetésünket a szegedi Gut Gabriella, aki 2018 őszétől 10 Csongrád megyei településen – közte a megyeszékhellyel – tart lányoknak, asszonyoknak és családjaiknak alakformáló tornát.

Jelenleg a koronavírus-világjárvány alatt nem mozdulnak ki lakásukból, házukból, az internet segítségével otthon tornáznak – mégis együtt.

Erő, energia

Gut Gabi elmondta: fontos számára, hogy mindennap energiát, hitet, újabb célokat adhasson át az embereknek.

– Szeretek adni, és hálás vagyok azért, amiért rengeteg szeretetet, hálát kapok vissza a tornázóimtól. Gesztusaikból úgy érzem, tisztelnek, becsülnek, hallgatnak rám. Vigyázunk egymásra, egymásnak erőt adva könnyebb megélni még a jelenlegi nehéz időszakot is – közölte.

Nincs olyan szituáció, amiben ne számíthatnának rá, a koronavírus okozta kritikus helyzetben sem hagyta cserben csapatát. Er­­ről a Halott Pénz együttesnek az a dala jutott eszébe, amelyre a tavalyi díjkiosztó gálán a színpadra állt: „Én ott leszek, mikor feladnád, Amikor a fejedet lehajtanád, Én már nem hagylak el, mert, Az életem összenőtt veled teljesen”. – Fontos, hogy érezzék, nálam biztonságban vannak, szakmailag is és emberileg is – tette hozzá.

Tornák otthon

Áprilisban heti háromszor tart 60 perces élő, online tornát lelkes tornázóinak, húsvéti meglepetésként pedig 90 perces zsírégető- alakformáló foglalkozással készül. – Minden probléma egy új lehetőséget is rejt magában, nagyon fontos így közelíteni a nehézségekhez, például a mostani járvány idején. Ahogyan gondolkodunk, amit teszünk magunkért ezekben a hetekben, meghatározza, hogyan, milyen emberként jövünk ki ebből a helyzetből, képletesen szólva vi­­harból. Új, pozitív világ nyílhat meg előttünk – mondta Gut Gabi.

Az élethosszig tartó tanulás híve, folyamatosan képzi magát. Tizenhét évvel ezelőtt ismerte meg Marcsó Csilla edzőt, képzéseinek so­­kat köszönhet, példaképévé vált a hosszú évek alatt. Mára már nemcsak a mentora, hanem igaz, őszinte ba­rátja lett.

A kezdetek

– Pici korom óta mozgok. Há­lásan köszönöm a szüleimnek, hogy a sportban, ebben a világban valóságos svédasztalt tártak elém: korcsolyáztam, ba­­lettoztam, jazzbalettoztam, karatéztam, röplabdáztam, ko­­saraztam és atletizáltam. A mozgás az életem részéve vált, és az azóta is. Emellett zeneiskolába jártam és tagja voltam a dóm énekkarának. Sok mindennel töltődtem fel, élveztem, amit csináltam – mesélte. Bajai főiskolás korában fitneszedzésekre járt, és akkor érezte meg, mi­­lyen jó csoportosan tornázni, összetartozni, energiát adni és kapni, „fergeteges hangulatban és zenére”. Rákapott az ízére, és kisvártatva ő is tartott foglalkozásokat csoport- és évfolyamtársainak, majd a helyi bíróság tagjainak.

– Láttam a csillogást, a ragyogást a szemekben. Ekkor fogalmazódott meg bennem az, hogy egyszer nagyszínpadon állva, mikroporttal a fülemben több száz embernek tartok majd órákat, és átadhatom mindazt az érzést, amit a mozgás képes adni. Mindennap leírtam az elérendő célok közé, legalább 20 éven keresztül. Soha nem felejtem el, mikor végre mikroporttal – számomra ez az eszköz jelentette, hogy sokaknak tarthatok tornát – mehettem fel a színpadra. Megvalósult, ahogy álmodtam róla. Remegő lábakkal, elcsukló hangon, könnyes szemekkel álltam a rengeteg tornázó elé. Az a pillanat mindig megmarad. A célok megvalósítása visszaigazolást jelent, önbecsülést ad, és az addig vezető, sokszor akadályokkal teli út közben alakítja, formálja a személyiséget is – jelentette ki Gut Gabriella.

Napindítás

– Mindennap olvasok, szeretem a motivációs könyveket. Reggelente 1-1,5 óra az az idő, ami csak az enyém. Ekkor még egyedül va­­gyok – a család nem ébredt fel –, csönd van, csak magamra kell figyelnem, ez az Én időm, ahogy nevezni szoktuk – mesélte Gabi. Sokat jelent számára, hogyan indítja a napot, ebben a mozgás is helyet kap, leírja terveit és céljait, valamint hálanaplót vezet, amiben azt rögzíti, miért hálás az elmúlt napból, amelyben a legapróbb, legközönségesebb dolgok, apróságok is szerepelnek, a napsütéstől a tornáig. Tudatosan, egészségtudatosan él, figyel az étkezésre is, a fehér lisztet és a cukrot régen száműzte „étlapjáról”, de családjának bármilyen – számára esetleg nem kívánatos ételt – szívesen elkészít.

– A család mindenben támogat, és bár a mozgás az életem, a munkám, de nagyon fontos számomra az arany középút. Igyekszek megfelelő összhangot, egyensúlyt ki­­alakítani a kettő között, mert így érzem teljesnek az életem. Hiszem azt, hogy minden mindennel össze­­függ. Ezért is fontos, hogy mind a magánélet, mind a munka egyensúlyban legyen és maradjon – jelentette ki.

Tervek, célok

– Célom, hogy az órák mindinkább, egyre több tornázó életében családi eseménnyé váljanak, és a família minden tagja bekapcsolódjon. Ez a folyamat már elindult, egyre többen tornáznak a családtagjaikkal. Otthon látják, hogy anya pozitívvá, kiegyensúlyozottá, mosolygóssá vált, jobban bírja a terhelést, mindenkihez van egy kedves szava. Nem csoda, hogy a család többi tagja követni szeretné. Már előfordult, hogy három-négy generáció – például a dédunokától a dédiig – mozgott velünk – újságolta.

Tele van tervekkel, célokkal, a következő nagy feladat – amit szintén évek óta minden reggel leír – a magyarországi után külföldi táborok szervezése, ami idén őszre összejöhet – a horvát tengerpartra látogatnak el. Egy másik éppen a héten vált valóra: megalakult a GGSE, vagyis a Gut Gabi Sport­egyesület, újabb lehetőségeket biztosítva a tornázáshoz.