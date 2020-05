Gyerekrajzok a SZETÁV székházon – Galéria

Tizenhat nagy méretű színes gyermekrajz díszíti a SZETÁV Vág utcai irodaházát. Az alkotásokat ma mutatták be.

A szegedi távfűtőcég már korábban is kapcsolatban volt az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával, és a mostani rajzokat is az odajáró gyerekek készítették. A művek a dzsungelek világát idézik meg. Kolibrikat, anakondákat, nyílméregbékákat is lehet látni a képeken.

Korábban, 2017-ben kerültek a Szegedi Távfűtő Kft. Vág utcai irodaházának falára azok a nagy méretű, művészi színvonalú gyermekrajzok, amelyek 3 évig díszítették a lakótelepi irodaház falát. Akkor a közös művészeti akció, a szabadtéri galéria kiállítása a „Vissza a természethez!” címet kapta, és a plakátméretű gyermekrajzokon virágzó fák, pillangók, madarak csempésztek természetközeli hangulatot a rideg lakótelepi irodaház környezetébe.

– Nem volt öncélú a kiállítás témaválasztása: a Szegedi Távfűtő Kft. elkötelezett a környezet védelmében, és ez nemcsak azt jelenti, hogy sorozatos technológiai fejlesztésekkel egyre inkább igyekszik károsanyag kibocsátásának csökkentésére, fűtési technológiájának zöldítésére geotermikus zöldenergia-források bevonásával. Hanem azt is, hogy a távhőszolgáltató épített infrastruktúrájának, komor ipari épületeinek díszítésével is sugallni kívánja, hogy a természeti környezet védelme mellett, épített és társadalmi környezetünk megóvása, esztétikusabbá, lakhatóbbá tétele is ugyanolyan fontos – mondta Kóbor Balázs, a SZETÁV ügyvezető igazgatója.

A Szabadtéri Galéria művészeinek a névsora

1 Végh Katalin 5.C

2 Horváth Anna 4. D

3 Gordos Sára 7.D

4 Soós Nelli Luca 3. D

5 Rácz Lilla 5. D

6 Péter Botond 7. D

7 Ökrös Gitta 5. D *

8 Engedi Panna 4. D

9 Duda Veronika 3. o.

10 Rácz Krisztina 6. D

11 Selymes Flóra 3. D

12 Nyilasi Rebeka 3. D

13 Batka Laura Sára 4. D

14 Csontos Zalán 3. D

15 Hodács Hanna Gréta 5. B

16 Siket Nóra 7. D