Ha kezeletlen az allergia, sérülékenyebb az immunrendszer

Orrdugulás, viszkető szemek, tüsszögés – leginkább ilyen és ehhez hasonló problémával küzdenek most a pollenallergiások. Fontos azonban, hogy mielőbb kezeljék a problémát, hiszen ha nem így tesznek, sérülékenyebbé válik a szervezetük, könnyebben elkaphatják a vírust. A kezeléshez néhány hasznos tanács cikkünkben.

A nyír, a platán, a tölgy és a fűz okoz most nehéz napokat az allergiásoknak, ugyanis Csongrád megyében mindegyiknek magas a pollenkoncentrációja a Nemzeti Nép­egészségügyi Központ adatai alapján.

A ciprus- és a tiszafaféléké, a kőrisé, a gyertyáné és a juharé jelenleg közepes, míg a mérések szerint a nyár virágpora alacsony koncentrációban van jelen a levegőben. A kevésbé jelentős allergének közül közepes koncentrációban lehet jelen az eperfafélék, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is jellemzően alacsony.

Sérülékenyebb szervezet

Fontos azonban, hogy aki bár­­melyik növény pollenjére allergiás, kezelje a problémát, ugyanis a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának igazgatója szerint a kezeletlen allergia, az irritált nyálkahártya, a pollenekkel való küzdelem sérülékenyebbé teheti az immunrendszert. Így egy vírus is könnyebben megtámadja az embert.

Ne keverjük össze a tüneteket

Müller Veronika tüdőgyógyász az M1 csatorna műsorá­ban hívta fel a figyelmet arra, hogy az allergia tüneteit nem szabad összekeverni a korona­víruséval. Mint mondta, a régóta allergiások megismerik a tüneteiket, ráadásul az allergiának nem tünete a magas láz, ellentétben a koronavírus­sal. Hozzátette, ha az allergiát meg­­felelően kezelik, ha a be­­teg használja a gyógyszereit, akkor sokkal kisebb annak a rizikója, hogy megfertőződik koronavírussal. Figyelmeztetett, az asztmások is használják a gyógyszereiket, ne hagyják ke­­zeletlenül a betegséget.

A pollenallergia tünetei

Az allergia tünete lehet az orr dugulása és viszketése, a vizes orrfolyás és a tüsszögés is, to­vábbá a viszkető és könnyező szemek, a felduzzadt szemhéj, a bágyadtság, a száraz köhögés, a viszkető szájpadlás és torok, valamint a napközbeni fáradtság is. Ezek mindaddig kitarthatnak, amíg az adott növény virágzik, ezért érdemes mielőbb kezelni a panaszokat, mielőtt az immunrendszer is legyengül. A pollenek által oko­­zott tünetek gyermekeknél és felnőtteknél egyaránt megjelenhetnek.

Gyulladást okozó anyagok

Azoknak, akik most észlelnek magukon először allergiás tü­neteket, azt tanácsolta, hogy próbálják meg a problémát vény nélkül kapható allergiagyógyszerekkel kezelni. Olyan gyulladást okozó anyagokat szabadítanak fel a szervezetünkben a pollenek fehérjéi, amelyek kitágítják az ereket, ez pedig gyulladásba hozhatja a nyálkahártyákat. Ilyen példá­­ul a hisztamin. Éppen ezért a viszketés csökkentésére a szakemberek az antihisztamin tartalmú tablettákat javasolják, míg az allergia következtében jelentkező ekcémás bőrproblé­­ma kezelésére a zsírozó kenőcsöket tanácsolt használni.

Ne nyúljunk egyből gyógyszerhez

Lapunk kérdésére Mohos András háziorvos elmondta, az allergiás tünetek enyhíté­­se érdekében ne napközben, hanem az esti vagy a kora reggeli órákban szellőztessenek az érintettek, gyakrabban mossanak hajat, ha pedig a szabadban jártak, akkor mossák meg a kezüket és az arcukat, illetve váltsanak ru­­­­hát hazaérkezéskor. Megjegyezte, ha nem enyhül az ir­­ritáció, akkor a gyógyszeres kezelés segíthet, erről viszont minden­képpen egyeztetni kell a háziorvossal, kezelőorvossal. A legfontosabb, hogy az allergiások most lehetőleg minél kevesebb időt töltsenek a szabadban.

A párnahuzatot naponta cseréljék

A napokban az operatív törzs sajtótájékoztatóján Müller Ce­cília országos tiszti főorvos is az allergiásokhoz szólt, akiktől azt kérte, figyeljenek magukra, a pollenszórás előtt két héttel készüljenek fel, a gyógyszeres terápiára pedig fokozottan figyeljenek.

A szakember is az éjszakai szellőztetést, a gyakoribb hajmosást és az alapos kézmosást javasolta, az utóbbi most a járványhelyzet miatt is kiemelten fontos. A pollenek a hajban megtapadva egész nap, de a párnára jutva éjszaka is irritálhatják a bőrt, éppen ezért azt tanácsolta, hogy a párnahuzatot naponta mossák, cseréljék az allergiások.

Emellett porszívózzanak többször alaposan, mindent nedvesen takarítsanak, töröljék át a megszokottnál gyakrabban az eszközöket, bútorokat, és ne szárítsák a szabadban a ruhái­kat. A ruházat szempontjából arra is érdemes figyelni, hogy ebben az időszakban a pamutból készült öltözékre törekedjenek az érintettek, hiszen a műszálak irritálnak, ami to­vább ronthatja a tüneteket.

Friss jelentés a pollenekről

Müller Cecília azt kérte az allergiás betegektől, hogy tájékozódjanak a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján, ahol naponta friss adatokat közölnek a levegőben lévő pollenek kapcsán.