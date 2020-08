Halastó, medence, jakuzzi és varroda is jár egy szegvári gerendaházhoz – Fotók

A hét ingatlana cím egyértelműen a 110 millióért kínált, 480 nm-es ingatlané, ahol “alkudni kötelező”! Azt említettük, hogy egy üzemcsarnok is az ajánlat részét képezi? És mi eredetileg a vonzó kép miatt kattintottunk. Meglepetések és fordulatok Szegvár legexkluzívabb ingatlanából!

“[…] A cseppnyi házikó a maga 450 m2-vel rendkívül jól lakható, gazdaságosan üzemeltethető. Az alig 1,5 ha terület mindenre elegendő. De hogy ne legyen gond a vállalkozással sem, a területen található egy 900 m2-es üzemcsarnok, meg egy 600 m2-es, jelenleg varrodának kialakított épület, ahol szinte minden profil végezhető. A szükséges közművek, energia ellátás rendelkezésre áll.

És ha a nyári melegben strandolni szeretne, akkor van egy saját halastó is, persze az ebédre való friss hal is kifogható bár ezért még kell alkudni egy kicsit. De nem kell a halastóban fürödni, mert van egy rendes méretű medence is, hozzá kapcsolódó nagy terasszal, és a házibulis vendégek számára sütő-főző lehetőséggel. Jakuzzi is persze.

Energia ellátáshoz napelemek, a medence fűtéshez napkollektorok, a használati meleg vízhez puffertartályok vannak felszerelve. Szóval nem nagyon tud mit kívánni, ami hiányozna. Már csak Ön és kedves családja nem lakik itt. De miért is ne? Kérjen időpontot a megtekintéshez, és tegyen egy ajánlatot! Alkudni kötelező! 110000000 Ft”

További részletek, alaprajz és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!