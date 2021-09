Három napig a repülőké a főszerep Szegeden

Különleges légibemutatókat és látványos, pirotechnikával megbolondított éjszakai repüléseket láthat a közönség az idei Szeged International Air Show-n. A nyárias melegben rengetegen töltik hétvégéjüket a repülőtéren.

Hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg az idei Szeged International Air Show-t: szombaton az előző, nyitónapnál is sokkal többen látogattak ki a rendezvényre. Amikor mi délután ott jártunk, már tömve volt a repülőtér. A nyári melegben rengetegen tartottak családi pikniket: pokrócokon ülve élvezték az égi műsort, miközben a gyerekek szaladgáltak. Volt, aki még kártyát is hozott, hogy a szünetekben se unják el magukat, bár erről a földi programok is gondoskodtak: ugrálóvárak, helikopter szimulátor és 3D játékpark is várta az érdeklődőket.

Az egyik leglátványosabb bemutatót a nap második felében a szlovák Retro Sky Team hozta: második világháborús harci show-jukon, melybe Vári Gyula műrepülő pilóta is bekapcsolódott, egyszerre 7 gép volt a levegőben, közben pedig a földön is robbantottak. A MI-2 Heliforce repülése pedig nem csak látványban volt különleges: a kommentárt hallgatni legalább akkora élmény volt, mint nézni a repülést. A rendezvény programjába beillesztették a jövő heti Hőlégballon Európa Bajnokság kedvcsináló bemutatóját is: napnyugtakor közel 40 hőlégballon szállt fel egyszerre a szegedi repülőtérről.

Az idei show egyik különlegességét az éjszakai bemutatók jelentették: pénteken és szombaton is látványos pirotechnikai elemekkel tűzdelt repülések szerepeltek a programban. A valóban egyedi és felejthetetlen produkcióknak azonban volt egy szintén látványos, ám kevésbé örömteli mellékhatása: mindkét napon lángba borult a repülőtér a lehulló, izzó petárdamaradványok miatt. Pénteken Marek Choim bemutatója után kapott lángra a száraz fű, szombaton pedig az utolsóként bemutatót tartó Aerosparx kötelékrepülése után. Mindkét napon hatalmas terület lángolt – szerencsére a nézőktől biztonságos távolságban. Ám a reptéri tűzoltók kevésnek bizonyultak a lángok megfékezéséhez, ezért riasztani kellett további egységeket. A tüzet pénteken és szombaton is viszonylag hamar sikerült eloltani és nem sérült meg senki.