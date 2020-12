Három tanító foglalkozik a Gregorban az alsósokkal

A koronavírus miatt a legtöbb általános iskola – egyelőre úgy tűnik – nem, vagy csak online tud nyílt napokat tartani, így a leendő elsősök szülei számára megnehezedett az iskola­választás. Nekik segítünk intézménybemutató sorozatunkkal. Ismerjék most meg a Gregor József Általános Iskolát.

Két első osztályt indít jövőre a Gregor József Általános Iskola. A családias, kertvárosi intézmény nagy, zöld udvarral rendelkezik, ökoiskolaként pedig a természet- és környezetvédelem is fontos szerepet kap az ottani mindennapokban.

Pocsai Blanka intézményvezető az oktatási rendszerükről elmondta, a tehetséggondozás biztosítása miatt alsó tagozatban háromtanítós rendszerben dolgoznak:

a matematikát külön pedagógus oktatja, és a napköziben is a három tanító valamelyike segíti a gyerekek tanulását.

Felső tagozaton az utolsó két évben magyarból és matematikából nívócsoportos oktatás zajlik.

– A felzárkóztató tevékenységet pedig főállású fejlesztő pedagógusunk támogatja

– jegyezte meg az intézményvezető.

A Gregorban kiemelt jelentőségű az angolnyelv-oktatás, amelyet első osztálytól csoportbontásban végeznek. Negyedik osztály végén az előző időszak teljesítménye és egy írásbeli szintfelmérő teszt, valamint a pedagógusok javaslata alapján dől el, hogy a gyerekek heti 5 vagy 3 órában folytatják tovább nívócsoportokban a nyelvtanulást.

Az iskolában 2011 óta kínainyelv-oktatás is zajlik anyanyelvi pedagógussal. Ez 4.osztálytól választható, második idegen nyelvként.

Az iskolában működő Gre­gor-program célja a művészetekkel történő alapozás,

amely a Pro Musica Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és a Fagler Ede Alapítvány szakmai támogatásával valósul meg.

A program részeként az ének-zenét másodiktól 7. osztályig nívócsoportokban oktatják és két énekkar is működik az iskolában. Délutánonként pedig hangszeroktatáson, illetve kézműves- vagy drámaszakkörön is részt vehetnek a diákok.

A sportélet is rendkívül színes a Gregorban,

amelyhez az egy éve felújított tornaterem és egy kisebb tornaszoba tökéletes helyszínt biztosít.

– Iskolánk együttműködik a Szeged 2011 és a Szedeák sportegyesületekkel, így a foci- és a kosárlabda-tanórákon és délutáni sportfoglalkozásokon is hangsúlyos szerepet kap. Emellett alsó tagozatban van úszásoktatásunk, és akrobatikus rock and roll-csoport is működik az intézményben. A gyógytestnevelést igénylőkkel pedig heti rendszerességgel foglalkozik szakember – sorolta Pocsai Blanka. Az iskola jelenleg honlapján és Facebook-oldalán tudja tartani a kapcsolatot a szülőkkel.

A leendő elsősök számára pedig hamarosan szerveznek fotópályázatot, illetve a diákok filmet forgatnak nekik, bemutatva az intézményt és a pedagógusokat.

– Tervezünk online élő szülői értekezletet is, amelyen az érdeklődők megismerkedhetnek Mikle-Baráthné Barna Brigittával, Balázs-Piri Katával és Bajkán Martinával, jövő évi elsős tanítóinkkal – tette hozzá az intézményvezető.