Három vakcinával zajlik hétvégén a tömeges oltás

Félezernél is több új beteget regisztráltak megyénkben egy nap alatt. A gyermekklinikán csak a sürgős eseteket fogadják, a Szetáv pedig több szolgáltatását is felfüggesztette.

Mintegy 70 ezer, 18 és 59 év közötti krónikus beteg kapta volna meg hétvégén az AstraZeneca-oltást, azonban az Operatív Törzs tegnapi sajtótájékoztatóján György István, az oltási munkacsoport vezetője bejelentette, hogy elhalasztják, erről SMS-ben értesítik az érintetteket. Ugyanakkor a hétvégén sem marad abba a koronavírus elleni oltakozás, hiszen 114 ezer 660 Pfizer-, 40 ezer Moderna- és 250 ezer Sinopharm-vakcinát adnak be azoknak, akik erről már tájékoztatást kaptak.

Azt is közölték pénteken, hogy március 8-án még nyitva lehetnek a virágboltok a nőnap miatt, de azt követően rájuk is vonatkozik az az intézkedés, miszerint március 22-ig be kell zárniuk.

Eközben Csongrád-Csanád megyében is rohamosan emelkedik az igazolt fertőzöttek száma, péntek reggelre félezernél is több új beteget regisztráltak. Az SZTE-SZAKK Gyermekgyógyászati Klinikán csak a sürgős eseteket fogadják, valamint újra elérhető az intézmény információs vonala is, de azt csakis rendkívüli esetben lehet hívni.

A péntek reggeli adatok alapján már átlépte a 20 ezret a nyilvántartott fertőzöttek száma megyénkben, 20 ezer 5-re emelkedett az igazolt koronavírusosok száma. Talán még sosem fordult elő megyénkben, hogy egyetlen nap alatt 574 új beteget regisztráltak Csongrád-Csanádban.

Éppen ezért kizárólag a sürgős eseteket látják el az SZTE SZAKK Gyermekgyógyászati Klinikán is.

Közleményükben azt írták, hogy napközben a gyermekek állapotának felmérését a háziorvosok végzik, ezért őket kell keresni, míg a lázas, köhögős, hurutos gyermekeket a klinika újszegedi részlegén, a Temesvári körút 35-37. szám alatt látják el.

Ismét elérhető a klinika információs vonala a 62/342-500-as telefonszámon, de ezt csakis sürgős esetekben lehet hívni.

Eközben tegnap a Szetáv Kft. is közleményt adott ki, miszerint március 8-a és 22-e között felfüggesztik több szolgáltatásukat is: a vízmérő cserét, a radiátorok felmérését és cseréjét, a fűtési költségmegosztók és a használati melegvízmérők leolvasását, a fűtési kizárók minden tevékenységét és a hőmennyiségmérő hitelesítést is. Kizárólag havaria vagy halaszthatatlan hibaelhárítás céljából hívható a szerelő.

A Szegedi Vízmű Zrt. hétfőtől átmenetileg bezárja az ügyfélszolgálati irodáját – tájékoztatott a társaság. Azt írták, minimalizálni akarják a fertőzés kockázatát a kormány által meghatározott irányelveknek megfelelően, ezért döntöttek így. Ügyfeleik a 62/558-855-ös számon vagy az [email protected] címen érik el őket.

A kialakult járványügyi helyzet miatt elmarad az Építeni csakis szeretettel – A Hármas Szentév a Szeged-Csanádi Egyházmegyében című kiállítás is a Szegedi Dóm Látogatóközpontban. A tervek szerint március 11-én nyitották volna meg, ezt egy későbbi időpontban pótolják majd.

Ugyanakkor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tájékoztatása szerint a templomok továbbra is nyitva maradnak, valamint a szentmiséket is megtartják a hatósági kijárási és egyéb korlátozásokkal összhangban. Kérik, hogy mindenki ügyeljen a védőtávolság megtartására, viselje a maszkot és használja a kézfertőtlenítőt.