Hazánkban másfél milliónál is többen szenvednek a kínzó migréntől

A közhiedelemmel ellentétben a legtöbb fejfájás kezelhető, Szegeden fejfájás-ambulancia is működik ennek érdekében. Tajti János egyetemi tanár szerint számos provokáló tényező kiválthatja a migrént, míg a tenziós fejfájásnak egyértelműen a stressz az oka.

A fejfájás az egyik leggyakoribb panaszunk, szinte nincs is olyan ember, akinél valaha ne jelentkezett volna ez a probléma. Nem szabad viszont általánosítani, hiszen több típusa is van a fájdalomnak, amelynek jelentős része kezelhető. Érdemes szakember segítségét kérni, ha gyakran, görcsösen fáj a fejünk, Szegeden a SZAKK Neurológiai Klinikán külön fejfájás-ambulancia is működik, ahol Szok Délia, Párdutz Árpád, Ungureán Aurélia, Sza­bó Nikoletta és Tajti János látja el a betegeket. A tudományos kutatásokat Vécsei László akadémikus koordinálja.

