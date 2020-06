Házhoz megy a gyógyszerész

Ingyen viszik házhoz a gyógyszereket Szeged 50 kilométeres körzetében egy kunbajai patikából. A szolgáltatást a gyógyszertár egy uniós pályázatnak köszönhetően tudta május elején kiszélesíteni.

– Ez a szolgáltatás már korábban is létezett, csak kevésbé szervezetten – beszélt a Gyógyszerész a háznál programról Jánossy Kinga. A szegedi gyógyszerész egy kunbajai patikában dolgozik, nap mint nap ingázik a két település között. Innen jött két és fél éve az ötlet, hogy az útba eső településekre házhoz viszi a gyógyszert.

– Nekik segítség, hogy otthonukban meg­­kapják, amire szükségük van, nekem pedig ez forgalom­bővülést jelent – mesélt az üz­­let­­po­litikáról.

Pályázat segíti a szolgáltatást

A szolgáltatást azonban egy uniós pályázatnak köszönhe­tően, amelyet a Tisza Lajos Köz­­életi Egyesülettel közösen adtak be, mostanra jelentősen ki tudták bővíteni. Jelenleg 9 embernek ad munkát a gyógyszer házhoz szállító program, amely bár hivatalosan május elején indult, mivel már korábban kidolgozták az ehhez szük­­séges feltételeket, a leg­kri­tikusabb járványhelyzetben is tudott már működni.

– Felajánlottak nekünk egy autót, így március 17-től tudtunk ki­­szállítani – mesélte Jánossy Kinga. Szeged 50 kilométeres vonzáskörzetéből lehet igénybe venni a szolgáltatást, ráadásul havonta egy alkalommal teljesen ingyenesen.

Bármit meg tudnak beszélni

A rendelést interneten, e-mail­ben vagy te­lefonon is le lehet adni. Mivel az első vásárlók személyazonosságát személyesen is ellenőrzik, vényköteles gyógyszereket is házhoz visznek. A szállítást gyógyszerészek és szakasszisztensek végzik, vagyis a patikai ta­nácsadás megy házhoz.

– Ez azért fontos, mert a betegek sokszor nem mernek kérdezni, ha mások is hallják. Otthoni körülmények között viszont bármit meg tudunk beszélni – magyarázta az ötletgazda.

Révész Ferenc Andrásné szin­­te a kezdetek óta igénybe veszi a Gyógyszerész a háznál szolgáltatást.

– Férjemmel mindketten szedünk gyógyszereket, de a koronavírus mi­­att nem tettük ki a lábunkat itthonról. Ez a lehetőség tehát nagy segítség. Ráadásul ritka az a szakmai hozzáértés, amit náluk tapasztalok. Kedvesek, bármilyen kérdésben tudnak segíteni, úgyhogy amíg csak lehet, igénybe veszem a segítségüket – mondta.

Pluszforgalom kell a modell hosszabb távú sikeréhez

Jánossy Kinga még elmondta, a gyógyszereken nincs annyi árrés, hogy az ingyenes házhoz szállítást ebből fedezni lehessen, csak akkor működtethető tehát sikeresen ez a modell, ha a szolgáltatás jelentős pluszforgalmat generál.

– Az a célunk, hogy lehetőleg egy év alatt kiépítsük ezt a vevőkört, hogy amit pályázati forrásból most a kezdeményezés mögé tettünk, azt utána már megtermeljük – mondta.