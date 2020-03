Idén százéves a neves gimnázium Csongrádon

Kerek jubileumot ünnepel idén a Batsányi János Gimnázium, az épület falai között 1920-ban kezdődött meg az oktatás. Az évfordulóra többek között rendezvényekkel, különleges programokkal és teremavatással is készülnek.

Egy évszázada része a város életének a Batsányi János Gim­­názium, illetve elődje, a pol­­gári fiúiskola. A csongrádi­­ak 1908-ban nyújtottak be kérvényt a Vallás- és Közoktatási Minisztériumba, hogy új polgá­­ri iskola épülhessen a városban. A minisztérium 1913-ban a Kossuth tér keleti felén lévő telket, Tóbiás Herman kocsmájának helyét jelölte ki az iskola számára.

Közbeszól a nagy háború

Az épület Ybl Lajos tervei alapján szecessziós stílusban ké­­szült el egy év alatt, ám az oktatás mégsem kezdődhetett meg, mivel 1914-től a Vöröskereszt használta az intézményt. A világháború miatt az iskola csak 1920-ban költözhetett be az épületbe, ekkor kezdte meg a működését a polgári fiúiskola az első emeleten. Ugyanebben az évben a gimnáziumi képzés is elindult, az első tanévet 1920. november 13-án nyitották meg.

Jön az érettségi és a névváltások

Az intézmény 1924-ben alakult át reálgimnáziummá, 1925-ben pedig lezajlottak az első érettségi vizsgák is. A ’25/26-os tanév elhozta az első névváltást, az iskola felvette a Csongrádi Magyar Királyi Állami Szent Imre Reálgimnázium nevet. Az 1930-as évek kö­­zepétől a reálgimnázium fo­­kozatosan általános gimnáziummá alakult át, 1945-től pedig az iskola koedukálttá vált, vagyis a leány tanulók nem magántanulóként, hanem rendes tanulóként járhattak a gimnáziumba. Az 1947/48-as tanévben országosan megszüntették a polgári fiúiskolákat, így az egész épület a gimnázium irányítása alá került. Az iskolák államosítása és az új intézményrendszer kialakítása után 1951-ben a gimnázium Batsányi János nevét vette fel.

Száz év – száz pillanat

A gimnázium igyekszik emlékezetessé tenni a százéves év­fordulót. Az iskola honlapján például száz bejegyzés, érdekességek, volt diákok versei, visszaemlékezései hívják majd fel erre a figyelmet. A főbb programokat őszre időzítik, de a jubileumra kiírt logópályázat például már lezajlott, egy végzős diák alkotását találták a legjobbnak.

– A november 13-a előtti és utáni héten lesznek a legsűrűbbek az események, de korábban is lesznek programjaink. Május végén egykori kollégáinkról nevezünk el termeket, de szervezünk találkozót egykori kollégistáknak is, illetve a múzeumban is nyílik majd kiállítás a gimnázium történetéről – mondta Kiss Attila, az iskola igazgatója.

Az intézményvezető ki­­emel­­te, nemcsak múltja, de jövője is van a gimnázium­nak, élvezi a fenntartó, az önkormányzat és a csongrádiak támogatását is. Az iskola képzései az elmúlt években is és ezután is a változó környezethez, munkaerőpiaci viszonyokhoz alkalmazkodnak.