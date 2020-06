Igazi innováción dolgozik együtt az SZTE és a MOL

Közösen alakítja ki Szegeden a MOL, és a Szegedi Tudományegyetem a Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központot. A projektben az Audi Hungária Zrt. is részt vesz, és többek között új üzemanyag-keverékek kifejlesztésén is dolgoznak majd.

A kőolaj kitermelési hatékonyságának növelése, új üzemanyag-keverékek kifejlesztése és egy új analitikai módszer alkalmazása a motorok károsanyag-kibocsátásának mérésére – többek között ez a célja a Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központnak, amely a Szegedi Tudományegyetemen valósul meg 4 milliárd forint támogatásból, a Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-vel konzorciumban, és az Audi Hungária Zrt. közreműködésével.

A központ megalakulását sajtótájékoztatón jelentette be szombaton Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Rovó László a Szegedi Tudományegyetem rektora, Hernádi Zsolt a MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatója, Les Zoltán az Audi Hungária Zrt. járműgyártásért felelős igazgatósági tagja, és Fendler Judit a Szegedi Tudományegyetem kancellárja.

Az innovációs és technológiai miniszter elmondta, hogy az elmúlt időszak kormányzati politikájában kiemelt szerepet kapott a kutatás-fejlesztés és az innováció. Ezzel összhangban 2020-tól folyamatosan növelik a kutatás-fejlesztésre szánt támogatásokat.

– A konzorcium jól példázza, hogyan tud Magyarország egyik legjobb egyeteme és két legnagyobb vállalata olyan területeken együttműködni, mint a környezetvédelem, az energetika, a belső égésű motorok és a szintetikus üzemanyagok használata. Az együttműködés alapja lehet annak, hogy újragondoljuk a járműiparban a hajtásrendszer stratégiákat – fogalmazott Palkovics László.

– A Szegedi Tudományegyetem oktatástól elválaszthatatlan feladata a nemzetközileg is versenyképes kutatóegyetemi jelleg megőrzése – hangsúlyozta Rovó László.

A Szegedi Tudományegyetem rektora hozzátette: a kutatás, a fejlesztés és az innováció együttesen van jelen a legkorszerűbb tudományok felé folyamatosan nyitó egyetemen. Ebben a munkában két olyan piacvezető vállalati partnerrel, a MOL-lal és az Audival, dolgozhatnak együtt, akik saját területükön hazai és nemzetközi viszonylatban is kiemelt szerepet töltenek be.

– A MOL hosszú évek óta együttműködik Magyarország egyetemeivel, a Szegedi Tudományegyetemmel is több évtizedes a kutatás-fejlesztési együttműködésünk, ennek legújabb lépéseként most közösen alapítjuk meg a Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központot – mondta már hernádi Zsolt, a MOL-csoport elnök-vezérigazgatója.

Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja pedig elmondta, hogy a tervek szerint a Science Parkban lesz majd a Fenntartható Zöld Kémia és Mobilitás Kompetencia Központ is, amelyben 30 kutatót dolgozik majd.