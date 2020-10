Így építkeznek az aprócska településen – Galéria

A Magyar Falu programban meghirdetett támogatásokra Kövegy önkormányzata több alkalommal sikeresen pályázott.

Ácsolják a polgármesteri hivatal új te­tőszerkezetét, emellett a faluházat és a művelődési házat is pályázati forrásból szeretnék csinosítani. A község a polgármesteri hivatal korszerűsítésére összesen 12 milliót nyert, az összeg kisebb részéből az irodabútorokat cserélték ki, a tetőszerkezet felújítására pedig mintegy 10 milliót költenek.

– A bútorok beszerzése megtörtént, a tető felújítása fo­lyamatban van. A kivitelezés reményeink szerint november végéig befejeződik – mondta lapunknak Galgóczkiné Krobák Mária polgármester. Hozzátette, a munkára 3 árajánlatot kért az önkormányzat, amelyek közül a Méhes Ingatlanfejlesztő Kft. adta a legkedvezőbbet.

Kövegyen 12 éve működik a falugondnoki szolgálat. A kö­­zelmúltban tudták meg az újabb jó hírt, 15 milliót nyertek egy új falugondnoki busz beszerzésére. Szintén a Magyar Falu program keretében 23 milliós támogatást nyert az ön­­kormányzat az orvosi rendelő teljes körű felújítására és energetikai korszerűsítésére. A munkálatok terveik szerint jövő tavasszal megkezdődnek.

– Folyamatban lévő pályázataink is vannak. Faluházunk korszerűsítésére 12,5 mil­­lióra lenne szükség. Ebből az összegből 1,5 milliót újabb eszközök beszerzésére, tető- és burkolatfelújításra pedig 11 milliót költenénk. A temetőben idén új járdát építettünk, és a ravatalozó tetőszerkezete is megújult, emellett két pályázatot nyújtottunk be további munkálatokra. Tervezzük a Jó­­­zsef Attila és az Árpád utcai útszakaszok szilárd burkolattal történő borítását – részletezte lapunknak Galgóczkiné Krobák Mária polgármester.