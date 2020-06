Így érintette a megyét a hétfő délutáni jégeső

Szerencsére komolyabb baj nem történt, bár a kiskertekben elverte a salátát a jég.

– Még a kutya is bemenekült a házába, annyira dörgött és villámlott kora délután – mondta lapunknak egy makói olvasó a hétfői viharról. Az ítéletidő ugyan nem tartott sokáig, de arra éppen elég volt, hogy a jégeső leverje a kiskertjében a salátákat – tette hozzá.

A vihar nem sokkal dél után érte el Szegedet, és vonult végig a megyén. Előtte az Országos Meteorológiai Szolgálat másodfokú, más néven narancs riasztást adott ki egész Csongrád-Csanád megyére. Ez azt jelenti, hogy intenzív záporok, zivatarok lehetnek és akár 50 milliméternél is több eső eshet le hirtelen.

Komolyabb baj szerencsére nem lett, baleset viszont történt. A Sándorfalvi úton az ítéletidőben egy autó belecsúszott a töltésoldalba, ott rendőrök irányították a forgalmat, amíg kiemelték a kocsit.

Tátrai János, a Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyettes szóvivője azt mondta, hogy a vihar nem okozott kárt a megyében, csupán néhány helyre hívták a tűzoltókat, oda, ahol felgyűlt a sok csapadék és ki kellett szivattyúzni a vizet.

Hódmezővásárhelyi tudósítónk is hasonlókról számolt be. Azt mondta, hogy nagy volt a dörgés és a villámlás, és ott is sok eső esett, viszont a vihar gyorsan elvonult és semmit sem tett tönkre.

Károkozás nélkül vonult át a vihar hétfő hajnalban Csongrád felett is. A zivatarokat komoly villámlás és kisebb jégeső kísérte.

A vihar délután három órára átvonult a megye felett. Mára nem jósolnak szélsőséges időjárást a környékre, zivatarok főleg délen lehetnek, viszont keleten akár 28 fokos meleg is előfordulhat.