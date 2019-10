Így néz ki a Belvárosi Mozi, decemberre elkészülnek a felújításokkal – Fotók

Jövőre ünnepli fennállásának 100. évfordulóját a Belvárosi Mozi erre, az alkalomra pedig teljesen megújult formában fogja várni a látogatóit.

A jelenleg felújítás alatt álló épületben zajló munkálatokat bejáráson mutatták meg a sajtó képviselőinek kedden. Megtudtuk, hogy a munkálatok építési fázisa, mely az energetikai korszerűsítést is magába foglalja, várhatóan decemberre készül el. A megújult épület mozgáskorlátozottak számára is akadálymentesen lesz használható, ezenkívül újabb területeket alakítanak ki a közönség számára, valamint a mozi gáz- és villamosenergia fogyasztását is csökkentik.

A decemberi nyitást követően a következő év első negyedében turisztikai fejlesztésekkel folytatódnak a munkálatok, ahol helyet kap majd az országban egyedülálló Virtual Reality azaz VR kiállítás és VR mozi is. A beruházások 762,32 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósulnak meg, melyhez Szeged városa 137 millió forint önerőt biztosított. Jávorszky Iván a Szegedi Média és Rendezvényközpont Nonprofit kft. ügyvezetője felhívást tett közzé, miszerint a mozi100@ihrk.hu címre várják azok jelentkezését, akik a filmkészítéshez, a Belvárosi Mozihoz vagy a három szegedi kötődésű filmes, Zsigmond Vilmos, Balázs Béla és Csőke József személyéhez kötődő relikviákkal rendelkeznek.