Így néz ki a felújítandó zsidó temető Szentesen – Galéria

Pályázati forrásból hozná rendbe a zsidó temető ravatalozóját az önkormányzat. A felújítás után a tervek szerint az épület új funkciót is kapna, kiállítóhelyként is működne, de akár kihelyezett történelemóráknak is otthont adhatna.

A Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatásával újulhat meg az izraelita temető ravatalozója. Az önkormányzat 20 millió forintos összegre pályázik, amit közel kétmillió forintos önerővel kell majd kiegészíteni, ha sikerrel járnak. Két éve már részt vettek az előző kiíráson, de akkor még nem jártak sikerrel. A pályázható keretösszeg azóta nem változott, a várható költségek azonban igen, így a várható támogatás nem lesz elég a teljes felújításra, csak az állagmegóvásra. – Az épület teljes felújításához körülbelül kétszer ennyi pénzre lenne szükség, így a pályázattal elnyerhető támogatás egy részleges felújításra elegendő. Az 1930-ban elkészült ravatalozó leromlott műszaki állapotú, mint majdnem minden elhanyagolt műemléknél, itt is a víz éreztette romboló hatását. Az évek során a tetőt megrongálódott, így az állagmegóvás szempontjából nagyon fontos lenne a felújítás – beszélt az épület helyzetéről Wittek Krisztina, a város főépítésze. Amennyiben sikerrel jár a pályázat, akkor a munkák során a komplett tetőhéjazatot és az elkorhadt tartóelemeket is kicserélik, valamint pótolják a korábban eltűnt ereszcsatornákat is, illetve tervben van egy belső festés, a járda rendbehozatala és a temetőben futó út felújítása is. – Én optimista vagyok, bízom benne, hogy támogatást kap a pályázatunk. A felújítás után az épületben egy látogatóközpontot lehetne kialakítani, ahol helyet kaphat egy, a helyi zsidóság történetét bemutató kiállítás, de kihelyezett történelemórákat is lehetne itt tartani. Azt is remélem, hogy ezzel nem áll meg a felújítás, keressük azokat a pályázati lehetőségeket, amik segítségével teljes egészében fel lehet majd újítani az izraelita temetőt – mondta el Wittek Krisztina. A pályázat eredményhirdetése őszre várható, amennyiben „zöld utat" kap a zsidó temető ravatalozójának felújítása, már kora tavasszal elkezdődhetnek a munkálatok.