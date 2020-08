Illegális lerakók felszámolása – évtizedek szemetét takarítják majd el

A klímavédelmi akcióterv keretein belül idén júliusra tervezték, hogy megkezdik az illegális hulladéklerakók felszámolását. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter június elején jelentette be: július 1-jétől megkezdődik az illegális lerakók felszámolása országszerte, és elindítják a hulladékgazdálkodási hatóság, hivatalos nevén Körforgásos Gazdaság Nemzeti Hivatala (KGNH) felállítását.

Elkezdődött-e az illegális lerakatok felszámolása, élesedett-e a változás, miszerint az illegális hulladéklerakást bűncselekményként kezelik? Milyen büntetési tételekkel jár onnantól kezdve a lerakás? Felállt-e már a hulladékgazdálkodási hatóság, illetve mikor kezdi meg működését? Kérdéseinket feltettük az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak, választ részben kaptunk rájuk.

A februárban elfogadott Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv egyik kiemelt célkitűzése az illegális hulladéklerakók felszámolása, ennek megvalósítására hirdette meg a minisztérium a Tisztítsuk meg az országot! projektet – tudtuk meg az ITM sajtóosztályától.

Válaszukban az állt: a tárca korábban soha nem látott állami és önkormányzati együttműködéssel igyekszik az erdőkben, a nemzeti parkok területén, a folyók, a vasúti és közúti létesítmények mentén, valamint az önkormányzati közterületen fellelhető hulladékot összegyűjteni, ami évtizedek alatt jogellenes hulladék-elhelyezés eredményeképpen került oda, valamint megakadályozni az újabbak keletkezését.

Jelenleg a tesztelési fázisnál tartanak. A projekt megvalósításban közreműködő szervezetek mindegyikénél olyan pilot helyszíneket választottak ki, amelyek alkalmasak lehetnek a hulladék felszámolásához szükséges intézkedések elemzésére. A helyszínek értékelését követően ősszel kezdődik az illegális lerakók felszámolása.

Az augusztus hetedikei Magyar Közlönyben tették közzé, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Program (KEHOP) keretein belül jelentős összegeket költenek majd az illegális szemetelés okozta problémák megoldására.

Illegális hulladéklerakók felszámolása közterületen 10, Sorompó és egyéb ingatlanvédelmi rendszerek kiépítése az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében 5, lakossági szervezetek támogatására az ingatlanok megfelelő megfigyelése, őrzése céljából, az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében 2, hulladékgazdálkodáshoz, valamint kármentesítéshez kapcsolódó projektek előkészítésére a 2021–2027 tervezési időszakra 8,5 milliárd forint keretösszeget irányoznak elő.

Három évet kockáztat

Ha valaki engedély nélkül közterületen vagy természetvédelmi területen szemetet helyez el, szabálysértést követ el. Az elkövetőre a rendőrön kívül, a közterület-felügyelő, a természetvédelmi őr vagy a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot. Ennek összege 5-től 50 ezer forintig terjedhet. Ha pedig féléven belül ez már a második szabálysértése, akkor 70 ezer forint is lehet a büntetés! De akár börtönbe is kerülhet a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt. A Büntető törvénykönyv 248. §-a szerint: aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.