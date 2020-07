Ittasan reklámtáblának ütközött, majd elaludt – vádemelés lett a vége

A Hódmezővásárhelyi Járási Ügyészség vádat emelt azzal a nővel szemben, aki tavaly ősszel, ittasan kétszer is ugyanarra a benzinkútra hajtott be, sőt ott egy reklámtáblának is nekiment.

A vádlott 2019. szeptember 1-jén az egyik megyebeli kisváros benzinkútjára hajtott be, majd ott nekiütközött egy reklámtáblának. A következményeket nem várta meg, hanem elhajtott, azonban 15 perc elteltével ismételten ugyanarra a benzinkútra ment, majd leparkolt és elaludt a gépkocsiban. A kiérkező rendőrök igazoltatták és megállapították, hogy alkoholt fogyasztott és vezetői engedéllyel sem rendelkezett. A járási ügyészség a vádlottat ittas állapotban elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat.