Januártól tilos lesz avart égetni

Sok jószomszédi viszony válik iszonnyá az év őszi időszakában, levélhullás után. Az avar­égetés nemcsak bűzzel jár, hanem szennyezi a levegőt is, és károsítja az egészséget. A helyzet hamarosan megváltozik. Január 1-jétől törvény tiltja a települések belterületén az avarégetést, aminek sokan örülnek.

– A környezetvédelmi törvény módosításának egyik bekezdése az avarégetéshez kapcsolódott – mondta Farkas Sándor agrárminiszter-helyettes, a szentesi és a csongrádi térség or­­szággyűlési képviselője. A törvény módosítását az agrárminisztérium kezdeményezte.

Nagy többséggel fogadták el

A környezet védelmének általános szabályairól szóló és a természet védelméről szóló törvény módosítását 148 igen szavazattal, 21 tartózkodás mel­­lett fogadta el néhány nappal ezelőtt az országgyűlés. A módosítás indoklásában az is szerepel, hogy a levegő nem megfelelő minősége miatt uniós kötelezettségi eljárás is folyamatban van Magyarország ellen. A levegőminőség alakulásában pedig kiemelt szerepe van az avar- és a kerti hulladék égetésének is.

Vannak települések, ahol már évek óta tilos

– A szelektív hulladékgyűjtést 2015-ben vezették be Ma­­gyarországon. Ennek része a zöldhulladék kezelése is. A hul­­ladékszállító cégek rendszeres időközönként szállítják el a lakosságnál keletkező avart, fanyesedékeket. Emellett komposztálóedényeket is biz­­­tosítanak, azoknak, akik ezt igénylik. Főszabály szerint tehát a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése óta, vagyis már 2015-től, tilos az avarégetés. Az önkormányzatoknak viszont le­­hetőségük volt arra, hogy az avar és kerti hulladék égetését időben korlátozottan ugyan, de engedélyezzék. Jó néhány te­­lepülés élt is ezzel, máshol vi­­szont már évek óta betiltották. A törvény most egyértelműen kimondja, 2021. január 1-jétől tilos avart égetni – hangsúlyozta a miniszterhelyettes.

„Méréses vizsgálatokkal igazolták, hogy 50 kilogramm, tehát egy átlagos kupacnyi avar elégetése egy egész kistelepülés levegőjét erősen szennyezheti.”

Nemcsak büdös, egészségkárosító is

– Az avar és a kerti hulladék nyílt téri égetése levegőszennyezéssel jár, károsabb mindennél. A kisméretű ré­­szecske-szennyezés egyik meghatározó forrása. A füst, a szállópor, ami ezekből a korhadó, rothadó, vagy száraz növényi hulladékokból a levegőbe kerül, egyáltalán nem tesz jót a szervezetünknek. Az avarégetés általában mindig akkor zajlik, amikor szélcsendes, netán kö­­dös az idő, és szinte beül a há­­zak közé. Méréses vizsgálatokkal igazolták, hogy 50 kilogramm, tehát egy átlagos kupacnyi avar elégetése egy egész kistelepülés levegőjét erősen szennyezheti – emelte ki Farkas Sándor.

Aki jövőre avart éget, szankciókra számíthat.