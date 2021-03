Játszóteret kaptak az Éva utcaiak

Csaknem 5 millió forintból újult meg az Éva utcai játszótér. Számos elemet kellett kicserélni, mert balesetveszélyessé váltak. Néhány játék megmaradt, azokat még a tavasz folyamán felújítják.

– Az Éva utcai játszótér Hódmezővásárhely egyik legnagyobb forgalmú játszótere, hiszen egy népes lakótelepen található, ahol sok kisgyermekes család is él. Mivel a közelben lakunk, ezért a saját szememmel láttam az ottani állapotokat, nemcsak a körzet önkormányzati képviselőjeként, hanem nagyapaként is, hiszen az unokáimat is jó néhányszor vittem már oda játszani – tudtuk meg Fejes Pétertől, a körzet önkormányzati képviselőjétől.

Elkorhadtak a deszkák

– A játszótér közepén lévő mászóvár volt talán a legrosszabb állapotban, a deszkái már teljesen elkorhadtak. Egy óvatlan pillanatban akár le is csúszhatott volna a gyerekek lába két léc közé. A tartóoszlopok is a végüket járták, baleset veszélyessé vált a szerkezet. A játékelem gyártója nem járult hozzá a javításhoz, így nem volt más megoldás, a gyerekeket nem lehetett felengedni a várra. Azt semmiképpen nem szerettük volna, hogy a lakótelepen élő gyerekek játéklehetőség nél­kül maradjanak – emelte ki.

Rongálták a játékokat

A képviselő arról is beszélt, míg sokan aggódtak a játszótér sorsáért és várták a mielőbbi felújítást, valakiket viszont va­lószínűleg nagyon zavarhatott a gyerekzsivaj, és el akarták le­­hetetleníteni a játszóteret.

– Előfordult, hogy ismeretlenek olajat öntöttek a csúszdára, a homokba pedig üvegszilánkokat szórtak. Eltakarítottuk többször is a rongálás nyomait, azután szerencsére egyszer csak elmaradt a vandálkodás

– mondta.

Hozzátette, örül, hogy a mostani fejlesztéssel biztonsá­gossá vált a játszótér abban az időszakban, amikor talán a legnagyobb szükség van rá. A gyerekek most nem járnak óvodába, iskolába, és sok szülő is otthonról dolgozik.

– Fontos a közösségi élet, hogy kiszabadulhassanak a családok a négy fal közül, ter­­mészetesen a vírushelyzet miatti biztonsági szabályok betartásával. Ez legalább olyan fontos, mint maga a játék

– jegyezte meg.

Mászókákat telepítettek

Fejes Péter azt is elmondta, a környezet szépítésében az önkormányzat munkatársain kívül civil szervezetek tagjai és szülők is részt vettek. A játszótér felújítása 4,9 millió forintba került. Ebből a forrásból mókuskereket, forgóhintát, mászóvárat, mászókát és egy négyállásos hintát telepítettek. Az Éva utcai játszótéren néhány régi elem is megmaradt, azokat még a tavasszal felújítják.

Hódmezővásárhelynek össze­­sen 39 játszótere van. A hi­­vatalos átadón, szombaton Márki-Zay Péter polgármester azt mondta, évente legalább 1-1 játszóteret hasonlóképpen szeretnének felújítani.