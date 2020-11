Jótékony célt segít a borárverés

A legutolsó palack 2019-es Rózi rozéját és az új évjárat első hat palackját ajánlotta fel licitre a Losonczi Áron Családi Borászat, egy speciális ellátásra szoruló tömörkényi kisfiú számára gyűjtenek. A jótékonysági licit szombatig tart, a befolyó összegből fejlesztő játékokat szeretnének vásárolni.

– Már régóta megfogalmazódott bennünk, hogy tegyünk egy jó ügyért, ami közel áll hozzánk. Biztosak voltunk benne, hogy vannak ilyenek a környékünkön, ami mellé érdemes odaállni és támogatni – mesélt kezdeményezésükről Zsiray Zsófia, a férjével közösen alapított családi borászatuk marketingért felelős „egyik fele”.

Árverést hirdettek

Úgy döntöttek, árverést szerveznek boraikból: a 2019-es év legutolsó üveg Rózi rozéját, és az új évjárat első hat palackját ajánlják fel licitre, hogy akciójukkal egy speciális fejlesztési igényű három éves kisfiúnak gyűjtsenek. A borokért kapott összegből fejlesztő játékokat szeretnének vásárolni.

– Fülöp Zolikával és a családjával a Pedagógiai Szakszolgálaton keresztül kerültünk kapcsolatba, náluk érdeklődtünk, hogy van-e olyan kis páciensük, akinek jól jönne a segítség. Zolikának speciális fejlesztésre van szüksége, a család mindent megtesz a kisfiúért, erőn felül teljesítenek. Egy Tömörkény melletti tanyán élnek, de az édesanyja minden reggel busszal bejön Csongrádra Zolikával és kistestvérével, hogy a kisfiú megkaphassa a szükséges fejlesztést a Kozmutza iskolában – beszélt pártfogoltjukról Zsiray Zsófia. Hozzátette, a jótékonysági licittel hatni szeretnének a társadalomra is.

Szemléletformálás

– Szükség van az ilyen kezdeményezésekre, mert sokan vannak, akik segítségre szorulnak, de nem kérnek vagy nem is gondolnák, hogy valaki segítene rajtuk. Mi egy kis családi borászat vagyunk, nem tudunk százezreket jótékony célra felajánlani, de megpróbáltuk megmozdítani az embereket. Ennek szemléletformáló célja is van: az az üzenete, hogy akármilyen pici szereplő is vagy, tudsz tenni a környezetedért, a közösségért – részletezte Zsiray Zsófia.

A kezdeményezésükhöz a Csongrádi Papír-Kultúrcikk és Lénia Papír-Ajándék is csatlakozott, de mások is jelentkeztek, hogy gyerekruhákkal, játékokkal támogatnák a családot. A felajánlott összeg most közel 180 ezer forintnál tart, de aki még szeretne jótékonykodni, az szombatig csatlakozhat.

– Jól esik a szülőknek, hogy ennyien támogatják őket, mi sem gondoltuk volna, hogy ilyen sok jó szándékú embert tudunk megszólítani – mondta el a Losonczi borászat képviselője.

Szombatig tart

A borárverés november 14-én 18 óráig tart, a kikiáltási ár 2000 forint palackonként, licitálni a Facebookon létrehozott „Rózi rozéval egy jó ügyért – jótékonysági licit” oldalon lehet. A hat plusz egy palackot az a hét ember kapja meg, aki a legnagyobb összegeket ajánlja fel a jó ügy érdekében.