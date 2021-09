Káposztából mindent lehet

Huszonkét csapat, közel harmincféle étel és kiváló hangulat: a tavalyi szünet után idén újult erővel tért vissza a Szüreti Hétvége. A rendezvényen ebben az évben szalonnát és kürtőskalácsot is sütöttek, de a főzőversenyen a káposztáé volt a főszerep: a gasztro-eseményen még töltött káposztával töltött székelykáposzta is készült.

Az autók helyett a bográcsok foglalták el a hétvégén a Dob utcát, a főzőcsapatok a Szüreti Hétvégén a legváltozatosabb ételeket igyekeztek elkészíteni. Az utcába kanyarodva először is az illat az, ami „orron ragadta” az embert: az égő fa aromája mellett a különböző füstölt húsok, csülkök illata csábított közelebb a bográcsokhoz. Ha pedig már ott járt az ember, nem állhatta meg, hogy meg ne kóstolja valamelyik ételkülönlegességet. A főzőmesterek idén is kitettek magukért: a kacsás és a csülkös káposzta mellett készült lengyel bigos is, de volt olyan csapat is, amelyik házi sütésű kolbászos-káposztás kenyeret kínált az étele mellé.

– Idén huszonkét csapat nevezett, de rajtuk kívül négy-öt baráti társaság is főzött versenyen kívül. Szerencsére nem látszik meg, hogy a tavalyi Szüreti Hétvége elmaradt, idén is sok csapat vett részt. Annak is örülünk, hogy sok a fiatal, akik tovább viszik a hagyományokat és fontosnak tartják azokat az értékeket, amiket mi is – fogalmazott Gergely Ildikó, az esemény szervezője.

A főzőverseny végén komoly zsűrizés is volt, de a végeredmény nem mindenkinek volt szempont, sokkal inkább azon volt a hangsúly, hogy jól érezzék magukat. – Mi már öt-hat éve rendszeresen kijárunk, ilyenkor tartunk egy céges főzést, egy kis csapatépítő tréninget – számolt be a bográcsuk mellett Szabó László. A STOP Autósbolt csapata a korábbi években mindig töltött káposztát készített, de idén valami újdonsággal rukkoltak elő. – Nálunk kis kacsa úszik káposzta ágyon, kilenc kiló kacsahús került a negyven literes bográcsunkba, természetesen házi kacsából. Ehhez pedig szintén házi készítésű kolbászos-káposztás kenyeret kínálunk – részletezte a finomságokat Szabó László.

Az esti zsűrizésre kiderült, ki viheti haza az Aranybogrács díjat: hagyományos kategóriában Szivák Tamásék hosszúfarokkal készült csülökpörköltje lett az első a Mami Falodája füstölt húsos babos káposztája és a Jóbarátok cigánykáposztája előtt. A kreatív kategóriában a Bugaci betyár főzte a legjobbat: lila káposztát sült csülökkel, a második a Szent Imre cserkészcsapata zalai babos káposztája, a harmadik pedig a Csikinovasztro töltött káposztás székelykáposztája lett.

Különdíjakat is kiosztottak: a kreativitásért az Ikarusz, a hagyományőrzésért a Csongrádi Kertbarát Klub és a Bugaci betyár, az asztaldekorációért a STOP Autósbolt, a különleges ízvilágért Hajdú Tamás, az ötféle káposztás étel elkészítésért pedig a „Léna, a faterja és a nyanya” csapata kapott elismerést.