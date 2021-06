Karády Katalinnal közösen énekeltek a szegedi hadikórházban

Fénylettek a szemek, ahogy Karády Katalin elénekelte Valahol Oroszországban című dalát a szegedi katonakórházban. Egy évvel később a Gestapo börtönfolyosóján énekelt a raboknak.

Ezt ne hagyja ki! A Demokratikus Koalíció az egészségügy összeomlásával kampányol

Liebmann Béla szegedi fotóriporter 1943. február 27-én délben a szegedi hadikórházban fotózta le a XIV. Országos Honvéd Kívánsághangverseny résztvevőinek egy csoportját.

A képen ott látható Karády Katalin, a kor ünnepelt színésznője és énekesnője, Kelly Anna énekesnő, akit az Egy csók és más semmi című filmben a Palermo Bar dalával ismert meg a közönség, és dr. Sárosi György, a Ferencváros csatára, az 1938-as vb-döntős magyar válogatott csapatkapitánya. Mögöttük színészek, énekesek, akik a lábadozó vagy még ágyhoz kötött sebesülteknek tréfás dalokat, jeleneteket adtak elő, élő rádióközvetítésben.

A kívánsághangversenyek sorozatát nem a szórakoztatóipar, hanem a háború hívta életre. A szervező Magyar Vöröskereszt célja az volt, hogy pénzt és adományokat gyűjtsenek az elesett és sebesült katonák családjainak, de a hangversenyek célja volt a háború átkeretezése is, vagyis az, hogy együttérző, vidám előadásokkal terelje el a figyelmet a háború borzalmáról. Az első kívánsághangversenyt 1941 őszén rendezték Budapesten, a frontesemények súlyosbodásával, 1942-től pedig a rendezvény a vidéki városok színházait és katonakórházait járta végig.

Zöld posztó estélyi

A szegedi kívánsághangverseny előtt a Délmagyarországot az tartotta lázban, hogy az előadáson fellép Karády Katalin, a kor ünnepelt színésznője is. Karády korábban nem járt még Szegeden, pedig a lap szerint a városban addigra már divat lett a Karády-frizura és a nyolcadikos lányok Karády Katalin Klubot alapítottak az egyik iskolában. A Délmagyarország egymás után két évben is interjút készített vele, mivel már 1942-ben is Szegedre várták. Az első interjú a Karádyt övező „végzet asszonya” imázst táplálta; ebben Karády Katalin elmondta, hogy egy kislányt készül örökbe fogadni, miután első házassága boldogtalanul ért véget. A második interjú a kívánsághangversenyt vezette fel, így ez Karádyt, mint nagylelkűen, szinte szeszélyes szívvel adakozó nőt írta le.

A szegedi koncertet a Vöröskereszt mellett a Magyar Rádió szervezte, amely aznap egész szegedi napot tartott. Az elő­adásban Karády Katalin és Kelly Anna mellett Gyurkovics Mária operaénekes, Bulla Elma, Kiss Manyi, Lázár Mária és Simor Erzsi (film)színésznők, Utry Anna nótaénekes, Sárdy János opera- és operetténekes, Perényi László, Hegyi Péter, Magyar Tibor színészek, Fricsay Ferenc karmester, valamint a szegedi színház művészei vettek részt. A színháztermet szombaton délutánra ünnepi díszbe öltöztették, „nemzetiszínű lobogókkal és a baráti hatalmak zászlóival”, valamint a Vöröskereszt jelvényével díszítették fel. A korabeli tudósítás feljegyezte, hogy az előadáson Karády Katalin földig érő, hamvaszöld posztó estélyi kabátban, hamvasbarna hajában vörös szegfűvel lépett a színpadra.

Az előadás művészeinek egy része aznap az iparostanonc-iskolában lévő honvédkórházba is elment, hogy az ott ápolt sebesült katonáknak rádióközvetítéssel egybekötött helyszíni hangversenyt adjon. A fekvőbetegek ágyukban, a lábadozók az ágyak között várták és „nagy éljenzéssel és lelkesedéssel” fogadták a művészeket. Itt készültek Liebmann Béla fotói. A közóhajnak eleget téve Karády Katalin elénekelte Valahol Oroszországban című dalát, a mikrofont körülálló sebesült katonák pedig igazi katonakórusként vele énekelték a refrént. Fénylettek a szemek – írta a Délmagyarország beszámolója.

Sárosi meccse a szegedi egyetemen

Liebmann Béla fotóján katonaruhában ott látható a magyar labdarúgás csak Puskáshoz mérhető egyénisége, dr. Sárosi György is. Róla a Délmagyarország már 1934 májusában megírta, hogy Sárosi a büntetőjoggal fog mérkőzni a szegedi egyetem jogi karán, mivel a csatár éppen alapvizsgája előtt állt. Amikor Sárosi megérkezett Szegedre, 1934. május 15-én szerényen elhárított minden nyilatkozatot: „Nagyon fáradt vagyok, minden gondolatom a holnapi vizsga. Tele van a fejem a magánjogi és büntetőtörvényekkel…” Május 16-án reggel jókora tömeg gyűlt össze az egyetem Dugonics téri épületének második emeleti folyosóján. Rajongók, diákfocisták, érdeklődők jöttek el, de Sárosi eléggé szűkszavú volt – és tényleg izgult. Bár a vizsga nyilvános volt, a csatár kérésére senki nem ment be, így amikor dr. Haller Erik, a büntetőjog professzora beszólította Sárosi Györgyöt, a folyosón népes sereg találgatta az eredményt. Sárosi György félóra után ragyogó arccal jelent meg, és közölte: – Sikerült! (1-0 Sárosinak – írta a Délmagyar). Még egy órát kellett várni a magánjogi vizsgára, amelyen dr. Menyhárt Gáspár professzor várta. Innen is győztesen jött ki (2-0). „Nagyon sokat tanultam, bár az utóbbi idők nehéz mérkőzései teljesen kimerítettek. Most már csak egyetlen gondolatom van; meggyógyulni és a világbajnokságon jól szerepelni.” – nyilatkozta a lapnak.

Az 1934-es vébén Magyarország a legjobb nyolc között 2:1-re kikapott Ausztriától (Sárosi büntetőből lőtte a magyar gólt), majd 1938-ban a Sárosi doktor által vezetett válogatott a világbajnoki döntőbe jutott; itt Olaszország nyert 4:2-re, de Sárosi gólt szerzett, ahogy azon a vébén minden meccsen. Hosszan keresve sem találtunk másik világbajnoki döntős labdarúgót, aki jogi doktor lett volna, és Cristiano Ronaldót is megnéznénk a jogászprofesszorok előtt.

A Ferencváros Gyurkája a szegedi kívánsághangverseny idején, 1943-ban katonai szolgálatban volt. Sárosi a korabeli híradások szerint maga jelentkezett katonának, de az őt ismerő Török Péter sportújságíró szerint valójában besorozták és a propaganda használta fel ismertségét. Sárosit 1942 második felében a keleti harctér doni szakaszára küldték, ahol az alekszejevszkai főparancsnokságon jogi végzettségű zászlósként szökevények, diverzánsok ügyeivel foglalkozott (de döntéseket nem hozhatott). Még a doni áttörés, a magyar hadsereg megsemmisülése előtt hazatért. Liebmann Béla fotója egy hónappal a tragédia után készült. Ebben az időszakban sem a Délmagyarországban, sem más lapban nem volt szó a voronyezsi áttörés tragédiájáról, csak háborús erőfeszítésekről és hősiességről. A hivatalos kommunikáció törekvése az volt, hogy a háborúról a hadijelentések számai és szófordulatai szóljanak, ne a szenvedést bemutató átélhető történetek.

Vadvirágos rét a börtönfolyosón

A honvéd kívánsághangversenyből a német megszállás alatt „német–magyar kívánsághangverseny” lett, horogkeresztes díszlettel. A csaknem nosztalgikus kép fotósát, Liebmann Bélát egy évvel később munkaszolgálatra vitték. Amíg odavolt, feleségét és kislányát deportálták, és nem is látta többé őket.

Karády Katalint 1944. április 18-án letartóztatta a Gestapo, mert szövetséges kémnek gondolták; több fogát kiverték, haját kitépték a börtönben. Csányi Piroska újságíró, a Karádyval készült első, 1942-es szegedi interjú készítője emlékezett meg később a Délmagyarországban arról, hogy Karády a börtönben a légitámadásokkal is dacolva énekelt rabtársainak.

A fotón látható három személyiség későbbi sorsában lett egy közös vonás: mindhárman elhagyták Magyarországot. Karády Katalin filmjeit 1949-ben betiltották, színpadon sem léphetett fel, ezért 1950-ben az osztrák határon átszökve ment Amerikába. Kelly Annát a háború utáni igazolóbizottság eltiltotta a szerepléstől, nem sokkal később egy Vasilopol nevű román diplomatához ment férjhez, és Bukarestben sikeres operett-énekesnő lett Anna Vasilopol néven. Sárosi György 1948-ban még legálisan a Juventushoz szerződött, amelynek 1951-ben edzője lett, majd 1952-ben olasz bajnokságot nyertek; nem tért vissza, Genovában hunyt el 1993-ban.