Karanténbuli a közösségi oldalon

Ahogyan azt mondani szoktuk, Algyőn mindig történik valami. Így volt ez most szombaton is, amikor egy különleges módját ragadták meg a helyiek annak, hogy közösségben kapcsolódjanak ki.

A helyi könyvtár a közösségi oldalon hirdette meg az eseményt, ami kizárólag a Facebookon zajlott.

Azt kérték a helyiektől, hogy a csoportban mutassanak be olyan képeket és videókat, amik algyői rendezvényeken készültek, és szívesen emlékeznek vissza azokra a pillanatokra. Persze arra is ügyelni kellett, hogy ez a tartalom senki számára ne legyen sértő. A cél az volt, hogy ezeket a közös bulikat újra átéljék együtt. Továbbá, a közös munkákról, például a már hagyománnyá vált szemétszüretről készült képeket is várták a szervezők, hisz ez a program is elmaradt idén a koronavírus miatt.

Emellett mindenki megmutathatta azt is, hogy telik nála a szombat a járvány idején. Lehetett az vers, zenélés és tánc is, célja mindegyiknek a közösségi élmény átélése volt. Már reggeltől érkeztek a posztok, volt, aki a könyvtár eseményeire emlékezett vissza, más a Szabó Balázs Bandája koncertre, a futásokra vagy épp a februári disznólkodásra, és persze a falunapokról is érkeztek felvételek. Egy lelkes helyi férfi az elmúlt húsz év falunapi anyagaiból készített válogatást, ezzel házibulira invitálva mindenkit.

Közben az ebédek is készültek, sokan bográcsoztak a szabadban, ezeket megörökítették és megmutatták a résztvevőknek, de olyan is volt, aki a kiskertjéből válogatott hozzávalókból készített ízletes ebédet.

A nóta sem maradt el, a helyi citerazenekar húzta a dalt videón. Estefelé pedig a borosüvegek és -poharak is előkerültek, virtuális koccintás volt. Több mint százan kapcsolódtak ki így Algyőn szombaton.