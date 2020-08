Kedvelik az új piacot Balástyán

Szombaton adták át a fedett elárusítóhelyekkel kialakított piacot Balástyán. Már az első napon voltak kistermelők és vevők, akárcsak tegnapi ottjártunkkor. Abban megegyeztek, még meg kell szokniuk az új helyet.

– Már az átadást követő napon, vasárnap kimentem az új piacra, nagyon tetszik, kulturált körülmények vannak. Kizárólag he­­lyi, vagyis balástyai kistermelőkkel találkoztam, úgy emlékszem, öten voltak. Friss zöldséget vet­­tem a vasárnapi ebédhez – mondta Csúri Magdolna.

A Bolt előtt

– Korábban az ABC előtt is kí­náltam a magam termesztette portékát – közölte Julianna, aki többek között zellert, gyökeret, répát, paprikát, tököt és cukkinit árult az új piacon. – Ez sokkal jobb, fedett helyen vagyunk, az áru is friss marad, mert nem tűzi a nap. A bolt előtt több volt a vevő, kijöttek az üzletből, és belénk botlottak, de bízunk benne, ideszoknak az új helyre is – mondta el véleményét. Hozzátette, jó lenne, ha minél több termelő lenne, nagyobb lenne a választék, verseny alakulhatna ki, amitől ő nem tart.

– Gyökeret és répát vettem, szép, friss az áru, és az a fontos, hogy ilyet vásárolhassunk – mondta a kerékpárját toló Berta Erzsébet. Elárulta, korábban ma­­ga is termesztett zöldséget, gyümölcsöt, de egyszerűbb, ha megveszi. Miközben válogatott a zöldségek között, Juhász Andrásné ezt azzal toldotta meg, hogy mindig oda jártak, ahol a piac volt, szerinte lassan majd az árusok és a vevők száma is gyarapodik.

– Remélem, megtelik a piac árusokkal, vevőkkel, mert a kö­­rülmények ideálisak – csatlakozott a beszélgetésbe Kardosné Molnár Mária.

Fedett, védett hely

– Nagyon jó, hogy fedettek az elárusítóhelyek, így a zöldség, a gyümölcs és a virág nincs kitéve szélnek, esőnek és napnak, friss marad, és azt semmivel sem le­­het pótolni. Az is fontos, hogy helyben termelt, nem utaztatjuk egyik helyről a másikra – ecsetelte az új piac korábbival szembeni előnyeit Zsemberiné Kálmán Éva őstermelő, aki sokféle terméket kínált, paradicsomja már szabadföldi volt. Hozzáfűzte, ő is bízik abban, hogy a vevők megszokják a helyet, most 10-20 percenként érkezik új érdeklődő.

Tudnivalók

A piacon az árusoknak egyelőre nem kell helypénzt fizetniük, és egész héten nyitva van, 6-tól 11 óráig. Tegnap hiányosságot is ta­pasztaltunk, az illemhelyek nem voltak nyitva. Az üzemeltetőjét keresi az önkormányzat.