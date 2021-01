Kérik Vásárhelyen a szociális dolgozók szűrését

Normális évben bízik Bedő Tamás, Csongrád polgármestere. Hódmezővásárhelyen pedig újra összeült az Operatív Stáb, a szociális dolgozók szűrését kérik.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Talán már látszódik a fény az alagút végén – mondta a járványhelyzettel kapcsolatban Csongrád polgármestere. Bedő Tamás abban bízik, hogy 2021 egy „normális” év lesz, bár még egy ideig biztosan tartanak majd a szigorú biztonsági intézkedések. Hódmezővásárhelyen a szociális dolgozók szűrését kérik és idén először ülésezett az Operatív Stáb tegnap. A városban jelenleg 84 ember tartózkodik hatósági házi karanténban. A szilveszter alatt nem volt sem tűz, sem petárdabaleset.

Naponta 5-10 üzletet ellenőriz a rendőrség a védelmi intézkedések, a maszkhasználat betartására figyelnek ilyenkor.

Szilágyi Zsolt a közterület-felügyelő elmondta, hogy az ünnepek alatt semmi rendkívüli nem történt. A piaci napok közül most sok kimaradt, de amikor volt piac, csak néhány látogatót kellett szóban figyelmeztetni dohányzás, illetve a maszk szabálytalan használata miatt.

Fontos a szűrés is

A Polgármesteri Hivatalban és a Kapcsolat Központ intézményeiben nincs új igazolt fertőzés. A Csodaház és a bölcsődék is csaknem teljes létszámmal tudtak kezdeni. A Kovács-Küry Időskorúak Otthonában néhány lakó van elkülönítve légúti tünetek és hőemelkedés miatt. Elhangzott, hogy kérni fogják a szociális területen dolgozók szűrését.

Az óvodákban teljes dolgozói létszámmal kezdtek.

A hajléktalanszállót is elkerülte a vírus, számolt be Korsós Sándor, a Badalik Bertalan Szociális Szolgáltató Igazgatója, viszont három új jelentkezőjük is volt tegnap reggelre.

A készülő oltási terv szerint legelőször az egészségügyi, illetve a szociális területen dolgozók kaphatnak védőoltást a koronavírus-megbetegedés ellen Hódmezővásárhelyen is.

A halálozások száma Vásárhelyen jelenleg stagnál, de továbbra is fontos helyi szinten is az elővigyázatosság, és indokolt a védelmi intézkedések, a maszkhasználat betartása az előírt helyeken, az üzletekben, illetve az utcán az iskolák, óvodák, az üzletek bejárata környékén és a parkolókban – közölték. Csongrád-Csanád megyében hétfő reggelre ötvennéggyel 15 ezer 110-re emelkedett a fertőzöttek száma.