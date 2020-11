Két helyszínen is rendeznek kézműves karácsonyi vásárt + fotók

Két kézműves vásár is működik hétvégenként az ünnepi időszakban Szegeden. A Mars téri piacon és a Bárka Kézműveskikötőben is szétnéztünk szombaton és megállapítottuk: bár nincs idén a belvárosban rendezvény, az ott megszokott termékek többségét most is be lehet szerezni.

Bár a szokásos karácsonyi programsorozatot az országos tilalom miatt idén nem lehetett megrendezni Szegeden, mégsem maradtak vásári forgatag nélkül azok, akik kézműves termékeket szánnak a fa alá. A Mars téri piacon fedett csarnokban, a Bárka Kézműveskikötőben pedig szabad ég alatt árulhatják portékáikat péntektől vasárnapig négy héten keresztül a kereskedők, akik így mégsem maradnak bevétel nélkül az ünnepek előtt. A Mars téren a pénteki volt az első piacnapjuk azoknak, akik éltek a lehetőséggel, hogy az Ünnepi Hetek helyett itt árusítsanak. Szombatra már a vásárlók is megszokhatták az új felállást, ekkor látogattunk ki mi is, hogy megnézzük, hogyan működik a vásár a piacon. A csarnok börtön felőli oldalán a szokásoshoz képest meglehetősen színes lett a kínálat: volt itt bögre, natúr kozmetikum, ékszer és klasszikus vásári édesség is. – Majd három nap múlva megmondom, milyen a forgalom – monda kérdésünkre Patyi László üllési bőrdíszműves. – A rendes vásárhoz képest egyelőre jelentéktelen, és mivel kicsi a hely, fa munkáimat el sem tudtam hozni. De a semminél minden jobb, így minden nap itt leszek, próbálkozok. Más lehetőség úgysincs – tette hozzá. Az orosházi Hóvirág Fagylaltbár kézműves szaloncukrokat árul a piacon. Asztalos Nóra elmondta, idén először mutatkoznak be Szegeden. – Nem ide készültünk, hanem a vásárba. Egyelőre még ismerkedünk ezzel az új helyzettel, de bízunk benne, hogy ez is jó lesz. Az emberek nagyon kedvesek, pozitív a termékeink fogadtatása is – számolt be az első nap tapasztalatairól. Akik a vírushelyzet miatt ódzkodnak a tömegtől és a zárt terektől, azok a Fokán élhetik át kicsiben a karácsonyi vásári hangulatot. Bár a dekorációk szombaton még csak készültek, a nyirkos időben pedig a saras terep sem hozta igazán az ünnepi érzést, a kürtős kalács, a forralt bor és a pónilovaglás azért mégis visszacsempészett egy kicsi emléket abból, amiről idén le kell mondanunk. A kínálat itt is rendkívül széles: adventi díszek, kerámia Mikulások éppúgy kaphatók, mint sapkák vagy éppen kézműves sajtok. Mocselini Rudolf főszervező elmondta, a kiállítók között vannak, akiket a Hídi vásárból már ismerhetünk, de akadnak helyi termelők és olyanok is, akik a fővárosi Vörösmarty tér helyett jöttek most Szegedre. – Mivel minden héten változik, kik kínálják portékáikat, érdemes többször kilátogatni. A szabad levegő és a könnyen megoldható távolságtartás miatt pedig ez a vásár biztonságosnak is mondható a jelenlegi helyzetben – tette hozzá.