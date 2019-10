Kétsávos körforgalmat szeretnének Dorozsmán

Iskolaidőben csúcsforgalomban legalább 30 perc beérni Kiskundorozsmáról Szeged belvárosába, ez a probléma az utóbbi három évben csúcsosodott ki. A dorozsmaiak azt szeretnék, ha kétsávos körforgalom épülne.

Több mint 18 ezer embert érint az a probléma, amivel dorozsmai lakosok keresték meg lapunkat. Melindától megtudtuk, azért költöztek Kiskundorozsmára, mert a kertvároshoz kétszer két sávos út vezet. Ez azonban a Dorozsmai úti körforgalomnál beszűkül egysávosra, így a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban nehéz bejutni Szegedre vagy akár haza.

Fotó: Kuklis István

– Szeretnénk elérni, hogy dupla sávos körforgalom épüljön. Nyáron, amikor nincs iskola, 12 perc alatt az Ady téren vagyok, iskolaidőben viszont legalább fél óra beérni a gyerekekkel az iskolába. Ez az elmúlt két-három évben csúcsosodott ki, nagyon megnőtt a forgalom, az út nem tudja kiszolgálni a környező agglomerációt – magyarázta az édesanya. Ráadásul a Törő utcában laknak, hosszú percekbe telik feljutni a Dorozsmai útra. János hozzátette, sokan járnak a környező falvakból erre, ők kerülő utat választanak, a Réti utcán keresztül közelítik meg a Szilva utca felől a körforgalmat, így növelve a dugót arról az oldalról is.

– Olyan körforgalmat szeretnének az itt élők, mint amilyen a Vásárhelyre vezető úton több helyen is van, hely is lenne rá. A terület a nemzeti vagyonke­zelőhöz tartozik, azt tervezzük, hogy megfogalmazunk egy kérvényt nekik – tudatta Korponyai Ernő önkormányzatiképviselő-jelölt. Hozzátette, gondot okoz a nagybani piac zárása is, amely egybeesik a csúcsforgalommal, a kisteherautók a Szilva utcán keresztül érkeznek a ide.

János azt is szóvá tette a rögtönzött lakossági fórumon, hogy a Törő utcát sokan gyorsító utcának használják, hiába van kitéve a 30-as tábla.

– A jelenlegi képviselőnk megígérte négy éve, elintézi a fekvőrendőrt. Azonban ez nem történt meg – részletezte. A többiek hozzátették, saját bejárójukról sem tudnak kifordulni. Imre a vezetési morált is nehezményezi, a körforgalomnál sokan nem sorolnak be az egysávos sorba, előremennek pofátlanul. „Ha mindenkit beengedek, akkor délig itt állunk, ezért is lenne szükség a dupla sávra” – nyomatékosította Imre.