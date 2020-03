Kiesett a szegedi fitneszedző az Exatlonból

Alulmaradt a párbajban, így Cservenák Alexandra kiesett az Exatlonból. A szegedi fitneszedző a koronavírus miatt nem térhet haza, továbbra is Dominikán marad. Mint mesélte, ez a verseny keményebb volt, mint amilyennek tűnt, a következő hetekben viszont már pihenéssel töltheti az idejét.

A második szegedi versenyző is kiesett tegnap az Exatlon játékából. Az egyik alapjátékostól búcsúztak csapattársai: Cservenák Alexandra a január eleji kezdés óta erősítette a Ki­hívókat.

Miután szerdán csapata el­veszítette a végjáték második fordulóját is, és neki volt a legrosszabb statisztikája, már a hét közepén egyértelmű volt, hogy Alexandra pénteken párbajozni fog. Logikus lett volna, ha Bogi, mint a Bajnokok legerősebbje, Vikit jelölte volna ellenfélül, ahogy erre a csapattársak is számítottak, de a lány a csütörtöki adásban olyan súlyos izomsérülést szerzett, ami miatt nem játszhatott, így a szabályok értelmében au­­tomatikusan Pap Dorcinak kellett kiállnia Alexával. Ez megviselte őket, mivel nagyon jó barátnőkké váltak a játék so­­rán. Dorci végül az egyik legerősebb lányként abszolút fölényben nyerte a párbajt Alexával szemben.

A szegedi fitneszedző la­punknak elmondta, furcsa ér­­zések kavarognak most benne, hiszen az elmúlt hónapokat úgy élte meg, mintha két élete lenne, az egyik pedig most vé­­get ért.

– Nagyon sok jó élménnyel gazdagodtam: a mexikói meccs, a kirándulások és a sok közös nevetés mind szép emlék lesz. Pont azt kaptam ettől a játéktól, mint amire számítottam, bár azt gondoltam, sokkal gyorsabb és ügyesebb vagyok. Az Exatlon nagyon nem olyan, mint amilyennek a tévéképernyőn keresztül látszik. Sokkal nehezebb, mert a pályák na­gyon összetettek. Nem szeretem a szerencsétlenkedést, nem is vagyok olyan típus az életben, de itt azért sikerült néha – fogalmazott lapunknak Alexandra.

Alexa egyelőre nem térhet haza, a koronavírus-járvány mi­­att továbbra is Dominikán marad, a szigetet ugyanis április közepéig biztosan nem lehet senkinek elhagyni. Mint fogalmazott, mivel a verseny alatt is korlátok között élték mindennapjaikat, nem érez túl sok vál­tozást az intézkedés miatt.

– Igyekszem pozitívan hozzáállni a helyzethez. A stáb vi­­gyáz rám, biztonságos helyen vagyok, gondoskodnak rólam, én pedig pihenek és edzek – be­­szélt a következő időszak ter­­veiről.