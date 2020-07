Kitakarították a Huszár Mátyás Rakpart lejáróját

A Huszár Mátyás Rakpart lejárója alatti rész régóta volt a Tisza-part szégyenfoltja. Ennek most vége: a terület kitakarítása után tárolót alakítanak ott ki, a közelben fognak ugyanis vízre szállni a szörfösök.

Gusztustalan állapotok uralkodtak tegnapig a Huszár Mátyás rakpart Felső-Tisza-parti lejárója alatt. A területet csak a hajléktalanok és a bulizók használták – erre utalt a sok magyar feliratú sörösdoboz, amit nem az ár hozott le a vízen. Az eldugottabb zugokban rengeteg ürülék hevert kedd reggel, amikor megnéztük a terepet még takarítás előtt, a híd betonjából itt-ott rozsdás vasak lógtak ki. Mocsok szinte mindenütt, az ott lakó hajléktalan környezete volt a legrendezettebb.

Kipper György, a Tiszavirág Sportegyesület elnöke ugyanis szemétszedést szervezett a területre kedden, mert használatba szeretnék azt venni. A Kőrösy szakközépiskola diáklányai, szörfösök és hajótulajdonosok összefogásával kiirtották a megtelepedett cserjéket, szedret, gumikesztyűt húztak, és zsákokba gyűjtötték a hulladékot. A zsákoknak a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. biztosított 5 köbméteres konténert, ami megtelt a munka végére.

– Július 8. óta lehetőség van a Tiszán a szörfözésre. Célszerűnek tűnik, hogy a szörfözést a vitorlás kikötőhöz rendeljük hozzá, de a partfürdőre autóval nem engedélyezik a bejárást, a töltéstől cipelhetnék le a hátukon a deszkát a partra. Ezért kellett másik alkalmas helyet keresni a szegedi parton. A dokk és a határkikötő közti partszakaszt a rendőrség nem használja, a megyei rendőrfőkapitánytól megkaptuk a hozzájárulást, hogy ott vízre szállhassanak a szörfösök – foglalta össze Kipper György. A felszerelés tárolására is megoldást kellett találni. A lejáró alatti rész védett, nincs útban senkinek, és nem kellene új építményt felhúzni. Egyeztettek a szegedi önkormányzattal és a terület kezelőjével, az ATIVIZIG-gel is. A várszínházas előadások is az elkerülő út előtti partszakaszon kapnak majd helyet, muszáj megszüntetni ezeket az áldatlan állapotokat – hangsúlyozta a Tiszavirág sportegyesület elnöke.