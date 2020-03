Kitüntetik Kovácsot?

Díszsírhelyet kapott, posztumusz díszpolgári címet azonban – eddig – nem. Kovács Sándorról van szó, aki három évvel ezelőtt, súlyos betegségben hunyt el, és akkor töltötte 3. ciklusát Csanádpalota élén.

dSikeres polgármester volt: nevéhez köthető, hogy Palota faluból várossá lett, sportcsarnokot építhetett, és megoldódott a szennyvízcsatornázás – ugyanakkor az is tény, hogy a halála után kiderült pénzügyi szabálytalanságok miatt kis híján csődbe ment az önkormányzat.

Az, hogy kapjon posztumusz díszpolgári címet, már a halála után egy évvel felmerült, Krivánné Bán Hajnalka javaslatát azonban az akkori képviselő-testület nem támogatta. A díjazott Szügyi Andrásné nyugalmazott pedagógus, volt iskolaigazgató lett. Most ismét van esély Kovács utólagos kitüntetésére, hiszen – mint a város hivatalos oldala hírül adta – a jelenlegi polgármester, Debreczeni István erre javaslatot tett. Persze, ahogyan az régóta szokás, az elismerésre a városháza fogadja a további javaslatokat is, így más is megkaphatja végül.

Nevéhez köthető, hogy Palota faluból várossá lett.

A díszpolgári címet hivatalosan az augusztusi városnapon szokás átadni Csanádpalotán – ha a járvány közbe nem szól, alighanem idén is így lesz.