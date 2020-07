Kóbor kutyából kupagyőztes

Öt éve még gazdátlanul az utcán kóborolt, mostanra irondog-győztes kutya lett Bandita. A keverék szukát gazdája a Tappancs Tanyáról fogadta örökbe, a félős keverék szukát pedig sok türelemmel és rengeteg tanítással az egyik legkeményebb akadályverseny legjobbjává tette.

Az Irondog verseny – a szervezők megfogalmazása szerint – nem egy hétvégi kocogás a parkban, hanem pár rövid kilométer a pokolban. A résztvevőknek kutyájukat pórázon vezetve kell árkon-bokron, tűzön-vízen keresztül haladva gyalog, kúszva vagy futva különböző feladatokat végrehajtani. Sárban csúsznak, lőnek, úsznak, falat másznak, mindezt tehát természetesen csak azok tudják végigcsinálni, akiknél az állóképesség és a kitartás mellett a kutya-ember kapcsolat is tökéletes.

Az egy héttel ezelőtti, mártélyi verseny hobbi kategóriájában az abszolút győztes egy „lánycsapat” lett. A hódmezővásárhelyi Czékmány Angelika és Bandita nevű szuka kutyája még a legjobb férfi versenyzőt is lepipálta. Nem ez azonban a legkülönlegesebb bennük, hanem az, hogy Bandita menhelyről befogadott kutya.

– Szegedi utcakutya volt, mielőtt a Tappancs Alapítványhoz került – mesélt róla lapunknak Czékmány Angelika.

– Nekünk korábban volt kutyánk, egy évvel azután, hogy elpusztult, elhatároztuk, hogy örökbe fogadunk egyet. Az interneten láttam meg a fotóját, így esett rá a választás. Bandita akkor már ötéves volt és mindentől félt, különösen a férfiaktól. Sokáig tartott, mire elhitte, hogy itt nem bántja senki – simogatta meg a nő az állat fejét.

Bandita a nyakörvet is nehezen viselte, a földre lapulva húzta meg magát, ha rákerült, így az első időszakban a sétáltatás is nehezen ment. Egy idő után azonban, amikor a bizalom felépült közte és gazdái között, már együtt futott Angelikával, és az is kiderült róla, hogy hatalmasakat tud ugrani. A kertkapu például meg se kottyan neki, különösen, ha macskát lát. Kutyaiskolába járt, ahol szocializálódott és megtanulta a vezényszavakat, az egykor félős kutya pedig a hétvégén már a tűzön is gond nélkül átugrott.

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy együtt idáig jutottunk – mondta Czékmány Angelika, aki sikerükön felbuzdulva már a következő megmérettetést tervezi. Mint mondta, amíg Bandita bírja és élvezi, versenyezni fognak kutyájával, amelyen azt látja, sokkal hálásabb, mint bármilyen más eb, mely az első pillanattól kezdve szerető családban nevelkedik.