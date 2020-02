Kormányablakbusz jár majd Forráskútra is

Márciustól a kormányhivatal rendszeresíti a mobilizált kormányablak-ügyfélszolgálatot, azaz a kormány­ablakbusz helyi ügyfélfogadását.

A kormányhivatal átalakította a járási hivatalok ügyfélkiszolgálási rendjét. Így a forráskútiak számára is februártól személyes ügyintézésre ezentúl a kormány­ablakokban, Üllésen és Mórahalmon, valamint a Mórahalmi Járási Hivatalban lesz lehetőségük. Ezenfelül márciustól a kormányhivatal rendszeresíti a mobilizált kormányablak-ügyfélszolgálatot, azaz a kormány­ablakbusz helyi ügyfélfogadását.

– A kormányablakbuszon az ügysegédek által biztosított szolgáltatások teljes köre, továbbá a személyes okmányok ügyintézése is elérhető lesz márciustól minden hónap harmadik hétfőjén háromtól öt óráig a forráskúti művelődési ház előtt – mondta el lapunknak Kapás Anita. Forráskút jegyzője hozzátette, további, eddig csak kormány­ablakban intézhető ügyek is elérhetőek lesznek helyben. A személyes okmányokon túl az európai egészségbiztosítási kártyát is el lehet például intézni, továbbá elindítható lesz a családi pótlék, az ápolási díj, a közgyógy­ellátás és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás ügyintézése is. Utóbbiak mind települési ügysegédi feladatok voltak.

– A diákigazolvány és az oktatási azonosító (NEK-adatlap) igénylése is a kormányablakbuszban zajlik majd – tette hozzá Kapás Anita.

Röszkén, Algyőn és Zákányszéken is átalakult az ügyfélfogadási rend. A kormányhivatal tájékoz­tatása alapján ezeken a településeken is rendszeressé válnak a kormányablakbusz szolgáltatásai. Például Zákányszéken március 1-jé­­től minden hónap harmadik keddjén 13 és 16 óra között a polgármesteri hivatal előtt várja ügyfeleit.