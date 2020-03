Koronavírus: Lemondták az Árvízi Emléknapot is

Gulyás: az operatív törzs veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak.

Cikkünk folyamatosan frissül!

10.35: Rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet elrendelését javasolja a kormánynak az operatív törzs – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten.

A javaslatot a miniszter azzal indokolta a közmédiának nyilatkozva, hogy szintet kell lépni a védekezésben.

Gulyás Gergely azt mondta, a kormánynak arról a javaslatról is döntenie kell, hogy zárják le a határokat az Olaszországból érkezők előtt, a magyar állampolgárok bejöhetnek, de rájuk automatikus karantén várna.

A miniszter közölte, az operatív törzs azt is javasolja a kormánynak, hogy a száz főnél nagyobb beltéri rendezvényeket tiltsa meg. A veszélyhelyzet elrendelése lehetővé teszi, hogy például házi karanténokat is el lehessen rendelni – tette hozzá.

Elmondta, a kormány 9 órakor kezdődő ülésén tárgyal az operatív törzs koronavírussal kapcsolatos javaslatairól.

10.30: Tisztelettel jelezzük, hogy a mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházba tervezett közös megemlékezés elmarad.

10.27: Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Kegyeleti Parkban 2020. március 13-án 16 órára tervezett ünnepi megemlékezés a koronavírus esetleges veszélyeztetettsége miatt elmarad. Megértésüket köszönjük! -írja Facebook oldalán a község.



10.21: Ruzsán is elmarad a március 15-i megemlékezés:

09.43: Az Árvízi Emléknapot sem rendezik meg a hétvégén a koronavírus miatt. Ezt a közösségi oldalon jelentették be a szervezők kedden. Az pedig már korábban kiderült, hogy a március 15-i városi ünnepséget és a Toros Pálinkafesztivált sem tartják meg. Sőt, a Szent István téri víztoronyban és a III. sz. Vízmű telepen sem fogadják a látogatókat jövő hét végén, a víz világnapján. Szegeden egyébként továbbra sem tudnak koronavírusos betegről.