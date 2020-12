Krokodil fejlesztőben cseperednek a földeáki csöppségek

Izgalmas képességfejlesztő játékokat kapott a földeáki bölcsőde és a Gyermekmosoly Óvoda. Színes hernyó alagút, nagy krokodil fejlesztő és játékkonyhák mellett játszószőnyegek és kültéri játékok garantálják a csöppségek ideális fejlődését.

Nem mindegy, hová születik az ember. Földeákon a legkisebbeknek igazán aranyélete van, izgalmasabbnál izgalmasabb játékokkal várják őket egy sikeres pályázatnak köszönhetően.

Fókuszban a közösségek

Alaposan felpörögtek idén a fejlesztések a községben. Néhány hónapja tudósítottunk a 907 millióból megépülő multifunkcionális tornacsarnok alapkőletételéről, a napokban pedig újabb jó híreket kaptunk, a bölcsőde és az óvoda is sok szép eszközzel gyarapodott.

– A sikeres TOP-os pályázatainknak köszönhetően folyamatosan fejlesztünk a község intézményeiben. A bölcsőde esetében az elnyert összeg összesen több mint 38 millió forint, az óvoda esetében pedig 46 és fél millió forint, ezeket infrastrukturális fejlesztésre fordíthatjuk. A jelentős összegből most 1,8 milliót fordítottunk új, korszerű játékelemek vásárlására a bölcsődében, és mintegy egy milliót óvodai játékokra – mondta lapunknak Hajnal Gábor polgármester.

Örülnek a játékoknak

A bölcsődében nincs külön tornaszoba, ezért összenyitottak két csoportszobát, hogy nagyobb teret kapjon a tizennyolc gyermek. Dabis Krisztina intézményvezető elmondta, nagy álmuk valósult meg, hiszen drágák a játékok, pályázati forrás nélkül nem tudtak volna bevásárolni.

– Egyik legnépszerűbb játékunk a nagy mozgásfejlesztő modul szett. Ez szivacsos anyagból készült, szétszedhető játék. Lépcsős, és kocka alakú elemekből áll, bujkáló henger is tartozik hozzá. Imádnak rá felmászni a kicsik, akik még nem tudnak járni, azok is kedvükre mozoghatnak rajta. A krokodil fejlesztőbe is szívesen bemásznak. Azzal, hogy a gyerekek végigtapogatják az íves vonalakat, a finommotorikai képességeik javulnak – sorolta Dabis Krisztina. Hozzátette, nagyon örültek a kis konyháknak is, amelyekben a szerepjátékokat élhetik meg az apróságok.

A Gyermekmosoly Óvodának is jutott játékokból, a láncos járóhidat, a rugós motort, lovacskát és a fókát a napokban szerelik fel az udvarra. Ezen kívül új bútorokat, óvodai székeket, öltözőszekrényeket és konyhai eszközöket vásárolhattak, összesen csaknem 4,5 millió forint értékben.

Megszépülnek a közösségi terek

A közelmúltban a földeáki községháza is jelentős átalakuláson esett át, külső homlokzata hőszigetelő réteget, és esztétikus festést kapott. Az udvar felől akadálymentesítést végeztek, impozáns feljáróval bővítették az épületet, és a mozgássérültek számára külön mosdót alakítottak ki. A terveknek megfelelően, jó ütemben haladnak a falu újkori történetének legnagyobb építkezésén is, a 900 milliós sportcsarnokban már a betonoszlopokat építik a szakemberek.