Lapunk adventje: célba értek olvasóink adományai

A karácsonyhoz közeledve olvasóinkkal közös adventi jótékonysági akciónkkal idén is 12 családnak tudtunk segíteni abban, hogy elhiggyék, szenteste igenis őket is meglátogatja a Kisjézus.

Az elmúlt hetekben sorozatban mutattuk be azokat a családokat, amelyek számára kértük olvasóink támogatását. Nem hiába tettük, megnyíltak a szívek és a pénztárcák is. A családok kiválasztásában és az adományok eljuttatásában idén is a Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász volt a segítségünkre. Most újra felkeressük a családokat, hogy mi történt velük a lapban történő bemutatásuk óta. Ezúttal a szőregi Rózsa Viktóriát, a szentesi Nemes Norbertéket és a szatymazi Polgár családot kérdeztük.

Nem marad tüzelő nélkül a 81 éves asszony

Rózsa Viktória másfél köbméter tüzelővel vá­­gott neki a tél­­nek, olvasóink azonban jelentősen megnövelték a 81 éves szőregi asszony készletét. Kapott fát és fabrikettet is, sőt a napokban két új gázpalack is érkezett hozzá a Jóakarat hídja akciónkban, amelyet a hagyományokhoz híven a Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász Szervezetével közösen valósítottunk meg. Összesen 138 ezer forint érkezett Viki néninek a szervezet számlájára, a palackokat és a briketteket eb­­ből szerezték be neki, míg a fát magánszemélyek szállították el hozzá. – Két mázsa fát kaptam, illetve egy porszívót is, amit már régóta szerettem volna. Hatalmas öröm nekem és nagyon jólesik, hogy ennyien gondoltak rám. Ha testileg nem is, de lelkileg most kicsit jobban vagyok így – nyilatkozta elcsukló hangon az idős asszony.

Rózsa Viktóriának az unoká­ján kívül senkije sem maradt már a családból, csak rá számíthat, illetve a szomszédokra, ha segítség kell. Nagy félelmekkel indult neki a télnek, hiszen csak arra a kis időre tudott be­­­­­­­­­gyújtani tüzelő hiányában, amíg megfürdött. Mint mondta, most már valamivel könnyebb lesz neki.

Bizakodóbb lett Nemes Norbert és családja

Másodszor, de ha minden jól alakul, akkor utoljára tölti gye­­rekeikkel a karácsonyát a csa­­ládok átmeneti otthonában Nemes Norbert és párja, Drubina Brigitta. A szentesi család háza tavaly novemberben vált lakhatatlanná, teljes felújítás­­ra szorul. Norbert munkája mel­­­­lett minden szabad percében a romos házon dolgozik, a Jóakarat hídja akcióban kapott összeget is a házfelújításra fordítják. – Nagyon jó érzés volt, hogy segítettek az emberek. Ezt a pénzt is félretesszük a közös kasszába a felújításra. A következő lépés a falak gipszkartonozása meg a kazán beszerelése és beállítása lesz – mondta el a családfő.

A Katolikus Karitász segítségével a legnagyobb fiuk, Krisztián karácsonyi kívánsága is va­­lóra vált, ő egy okostelefont ka­­pott. A család bízik abban, hogy tavaszra már beköltözhető állapotban lesz a házuk. Brigitta negyedik hónapos terhes, az újabb apróságot már a saját otthonukban szeretnék felnevelni.

Érkezik a karácsonyfa alá való a Polgár családhoz is

– A Délmagyarország cikke után Szentesről jelentkezett egy vállalkozó, akinek Ákos a keresztneve, és ő hoz a gyerekeknek ajándékot pénteken vagy szombaton, még attól függ, hogyan ér rá. Egyenként megkérdezte azt is, hogy melyik lány és fiú hány éves, és ahhoz igazítja majd a karácsonyfa alá valót – mondta megkeresésünkre Szanka Beá­ta. A szatymazi családanya hat gyermeket nevel párjával, Polgár Tiborral, és attól függően vásárolnak majd játékot és minden mást karácsonyra, hogy milyen ajándékokat hoz a vállalkozó.

Az önkormányzattól már meg­­­­kapták az immár szokásosnak nevezhető élelmiszercsomag egyik felét, a többit tegnap délután vették át. Már megkapták a településtől az igényelt szociális tüzelőt is, ez öt köbméter fát jelent. – A számlánkra is megérkezett a Délmagyarország és a Szeged–Csanádi Egyházmegyei Karitász akciójából származó pénz, ezúttal is nagyon szépen köszönjük a 94 ezer forintot – mondta Szanka Beáta.