Látta a sok uszadékot? A kishajókikötőnek nem tett jót

Tavon lenne jó megoldás, nem vették figyelembe a sodrást és az uszadékot, mondta el a Tiszát és úszóműveit jól ismerő Seller András az új kishajókikötőről, ami bajba került a sok uszadék miatt.

Megírtuk: az új kishajókikötő északi mólóját ki kellett venni a vízből a Partfürdőn, mert rengeteg uszadék gyűlt fel a móló és a part közé szorulva. Akkor megtudtuk, hogy a megoldást egy uszadékterelő felszerelése jelenti. Seller András gyerekkora óta járja a Tiszát, és elmondta: a terelőt eleve fel kellett volna szerelni, de nem ez az úszómű egyetlen tervezési hibája. Két kikötőpontont raktak le az úszó­­mű két oldalára, és az északi rossz helyre került – mutatott rá a Szegedi Vízimentő Szakszolgálat vezetője. Állóvízen jó lenne a megoldás, de nem vették számításba a sodrást és az uszadékot.

Rossz helyen a ponton

– Az alvízen lévővel nincs gond, oda kettőt is tehettek volna egymás után. Ám a felvízi, folyás­iránnyal szembeni ponton és a part között mint egy tölcsérben gyűlik össze az uszadék. Ha visszateszik eredeti helyére az északi mólót, a sodrás miatt abba mindig belekap majd a víz, jobbra-balra csavarni fogja. Az uszadékterelőt ennek a helyére lehetne valahová felszerelni – magyarázta Seller András.

Ha előrébb kerül, még bekanyarodhat az uszadék, és megrongálhatja a kikötőt. A fel­ső (északi) ponton belső felén kikötni is nehéz, és szakmailag helytelen, mert hegymenetben kell a kikötőt megközelíteni, völgymenetben műszaki hiba esetén baleset is történhet. Ár­­ral szemben manőverez biztonságosan a csónak, kishajó.

Máshol kell kikötni

A sodrást nem vették figyelembe akkor sem, amikor rögzítették az úszóművet – a felvizen építeni kellett volna még egy kikötőbakot, amihez a kikötő északi külső sarkát rögzítik. A folyó sodrása folyamatosan fordítja ki, ahogy nekiütközik a víz, nem fogja semmi. Ha a meglévő bakhoz rög­­zítik, sokkal nagyobb feszítőerő hat a kikötőbakra és kötélzetre, mint ha tennének még egy távolabbi támdorongot.

A lejárót három, három és fél méteres vízszintnél már ellepi a víz, darus kocsival kell feljebb vontatni. Két pár támdorongfészek készült, de ha hosszabbra tervezték volna a bejáróhidat, cserébe csak egyet kellett volna építeni. A híd 5,6 méteres vízállásig használható lenne, most viszont a kishajó-tulajdonosok kénytelenek máshol tárolni a hajóikat.

Évente jön ennyi uszadék

Kipper György, a Tiszavirág Sportegyesület elnöke foglalta össze lapunknak: amikor még a jelenlegi kikötő helyén a vitorláskikötő állt, ők is rengeteget küzdöttek az uszadékkal. A vi­torláskikötő üzemeltetője úgy tapasztalta, nem húszévente, hanem minden évben lejön az idei mennyiség a Maroson áradás­nál. Kanyarban a folyó a belső íven rakja le a hordalékot, és az ő kisebb kikötőjénél jóval nagyobb úszóművön jóval több uszadék is megakad. Ha pedig nem a sodorvonal, hanem a part felé engedik tovább az uszadékot, a vitorláskikötőt is telibe kapja.