Legendás lemezek az Agórában

Reneszánszát éli a bakelit. Rajongói szerint hangja a digitális hanghordozók korában is felülmúlhatatlan, tárgyként pedig a lakás dísze a hanglemezgyűjtemény. A szegedi Agórában megrendezett lemezbörzére Temesvárról és a Vajdaságból is érkeztek kiállítók.

– A zene tartja bennünk a lelket. A kilencvenes években a CD-nek jósoltak nagy jövőt. Akkor én is felszámoltam a hanglemezgyűjteményem, de rájöttem, hogy a CD hangzása nem tökéletes. Nem tudja a zene eredeti hangzását reprodukálni. A bakelit egészen más élményt nyújt – mondta Farkas Kálmán, miután barátjával hosszú percekig vizsgálgattak egy fekete korongot. Karcokat kerestek rajta. Mindketten komoly gyűjtök.

A lemezbörzén pedig volt miből válogatni. Hatvan kereskedő kínálta a fekete korongokat. Még Budapestről, Pécsről, Debrecenből és Temesvárról is érkeztek gyűjtők. A belépőkategóriát a 3-500 forintért kínált korongok jelentették, de az első kiadású, angol nyomású, dedikált lemezekért súlyos tízezreket kértek. Bár a közönség nagy része középkorú volt, a fekete korongok az mp3-on felnőtt fiatalok körében is hódítanak.

– Az emberek szeretik a tárgyakat. A borító önmagában képzőművészeti alkotás. A kilencvenes években kiment a divatból, akkor fillérekért árulták a lemezeket. Mára megváltozott a helyzet, egyre többen gyűjtik. Egy-egy ritka példányért akár 100 ezer forintot is kérnek – mondta Arató Mátyás, a megye egyik legnagyobb gyűjtője. A hanglemezkiadók is felismerték, hogy divatos lett az analóg. Ma már újból mindent kiadnak vinyl korongon is.