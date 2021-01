Lemond a makói alpolgármester

Február elsejével lemond alpolgármesteri tisztségéről Czirbus Gábor, aki azonban képviselőként a makói testület tagja marad.

Mindenkinek hálás vagyok, hogy eddig alpolgármesterként dolgozhattam, köszönöm a lehetőséget

– mondta lapunknak, amikor telefonon elértük. Azt is megtudtuk tőle, hogy saját kezűleg, egy A4-es lapra írta meg a lemondását.

A távozás okáról egyelőre csak annyit mondott, hogy olyan új feladatot vállalt, ami ugyancsak Makóhoz köti, de összeegyeztethetetlen az alpolgármesteri tisztséggel. Hogy pontosan milyen feladatról van szó, azt nem árulta el. Ez a hónap végén fog kiderülni, képviselőként azonban továbbra is szolgálni szeretné Makót.

A civilben korábban pedagógusként, intézményvezetőként dolgozott, és a makói focicsapat egykori kapusaként is ismert Czirbus Gábor 6 évvel ezelőtt került be a makói képviselő-testületbe először. Akkor is és a mostani ciklusban is a belváros, azaz a 7. körzet képviselőjeként. Mindkét ciklusban megválasztották a testület egyetlen alpolgármesterének.

Czirbus távozását a városházán egyelőre nem kommentálták.