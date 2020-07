Letartóztatták Joób Mártont

A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírója a Csongrád- Csanád Megyei Főügyészség indítványára 30 napra letartóztatásba helyezte Joób Márton és közvetlen munkatársát.

Törő Sándor főügyészhelyettes reggeli közleményéből kiderül, hogy az áfacsaló bűnszervezet tagjainak letartóztatását többek között azért indítványozták, mert fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye.

Ezen felül a gyanúsítottak egy része, ahogy tudomást szereztek az eljárásról, bizonyítékokat próbált meg eltüntetni, terhelő adatokat tartalmazó adathordozót próbáltak meg hamis nyilatkozattal kivonni a bizonyítékok köréből, továbbá egy, a vádlottakra nézve kedvezőtlen vallomást tevő személyt próbáltak meg annak megváltoztatására rábírni.

A főügyészség közölte, hogy a megalapozott gyanú szerint a szórólapterjesztéssel foglalkozó, a bűnszervezet tetején álló szegedi székhelyű cég valós gazdasági esemény nélküli számlákat fogadott be fiktív számlák kiállítására létrejött cégektől. A cég a szórólapterjesztést 4 megyében végezte, jellemzően be nem jelentett alkalmazottakkal.

Költségei fedezésére, valamint azért, hogy kevesebb áfát kelljen fizetnie 3 különálló számlázási láncot alkotó cégcsoporttól fogadott be fiktív számlákat. Ennek a számlázási láncnak a tagjai kizárólag fiktív számlák kibocsátására jöttek létre. A bűncselekményt úgy próbálták leplezni, hogy a fiktív számlákat kiegyenlítették, de a számlakibocsájtásért járó jutalékok levonása után a fent maradó összeget visszajuttatták a szegedi cég vezetőjéhez.

Az eddigi adatok szerint a költségvetést ért vagyoni hátrány összege meghaladja a 250 millió forintot. A nyomozás során gyanú merült fel arra is, hogy a bűnszervezet tetején álló cég vezetőjének másik, építőipari tevékenységgel foglalkozó cége is fogadott be fiktív számlákat, mintegy 3 millió forint adótartammal. A főügyészség azt is írta, hogy a gyanúsítottakra 5-től 20 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.

Igaz, a főügyészség közleménye nem nevezi meg a bűnszervezet tetején álló gazdasági társaság vezetőjét, illetve a cégeket sem, ám Joób Mártonnak a szegedi önkormányzat honlapjáról is elérhető vagyonnyilatkozatából kiderül, hogy ő az ügyvezetője a Műsorkalauz Kft.-nek, amelynek a fő tevékenységi köre a reklámügynökségi tevékenység, és szintén ügyvezetője a Sálem Kft.-nek, amely építőipari tevékenységet folytat a céginformációs adatbázis adatai szerint.

Szanka Ferenctől, a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy délelőtt a cégvezető, azaz Joób Márton, valamint közvetlen munkatársa letartóztatásáról döntött a nyomozási bíró, a többiek sorsa a nap folyamán dől el.