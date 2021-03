Ma indul a Tündérszépek regionális fordulója

Makói, csengelei és szegedi hölgyek jutottak megyénkből tovább a Tündérszépek országos szépségverseny regionális fordulójába. Mindannyian nagyon örülnek a lehetőségnek, és elárulták: már megnézték, kikkel küzdenek majd meg a zsűri szavazataiért ahhoz, hogy az országos döntőn ott lehessenek. A mezőny erős, de bíznak magukban.

Mint arról már beszámoltunk, szakmai zsűrink meghozta a döntést, hogy kik képviselhetik Csongrád-Csanád megyét a Tündérszépek országos szépségverseny ma induló regionális fordulójában. Lapunk főszerkesztője, Gidró Kriszta mellett Bagi Mátyás funkcionális tréner és Varga József Dömötör-díjas táncművész, Nívó- és Merényi Zsuzsa-díjas balettmester nézte át a portfóliókat. Ez alapján az első helyen a makói Mihalek Ágnest juttatták tovább.

– Az már korábban látszott, hogy a közönségszavazást nem én nyerem, ezért bíztam benne, hogy a zsűri kiválaszt. Tavaly is jelentkeztem erre a versenyre, akkor nem sikerült a megyei fordulóból továbbjutnom. Meg akartam idén mutatni, hogy jobb helyezést is tudok elérni – mesélte lapunknak.

A 19 éves makói diáklány úgy fogalmazott, bár érdekli a szépségipar és ha kapna felkérést, szívesen modellkedne, alapvetően most az iskolára koncentrál: fogtechnikusnak tanul.

– Vannak nagyon szép lányok a regionális mezőnyben, de remélem, hogy így is bejuthatok majd a döntőbe, és ott akár helyezést is elérhetek – beszélt céljairól.

A csengelei Kiss Bernadett második helyen jutott tovább.

– Megtisztelő, hogy a zsűri engem választott, nekem már ez is nagy dolog, hiszen ez az első szépségversenyem

– mondta lapunknak.

– Az akkori párom és barátaim bátorítottak, hogy nevezzek be, mert csak pozitívan jöhetek ki belőle, és erősödhet az önbizalmam. Ezt már most megkaptam a versenytől. Ráadásul ennek köszönhetően kaptam fotósoktól felkérést, hogy dolgozzak velük együtt, szóval már most sokat köszönhetek a Tündérszépeknek. Ha a döntőbe is bejutnék, az már csak hab lenne a tortán, de nagyon örülök, hogy Csengelén már most is büszkék rám. Egy idős néni a minap odajött hozzám és azt mondta: mindegy, hogy továbbjutsz-e, akkor is te leszel a falu legszebbje – mesélte nevetve.

Kiss Vivien úgy fogalmazott: váratlanul érte, hogy a zsűri továbbjuttatta, de örül ennek, hiszen mindig érdekelte a szépségversenyek világa, és most egy lépéssel közelebb jutott ahhoz, hogy ebbe testközelből belelásson.

– Ismerőseimnek és nekem is tetszettek a képek, amiket a Délmagyarország fotósa készített rólam, és ezek alapján úgy tűnik, láttak is bennem valamit.

Remélem, hogy lesz esélyem a döntőbe jutásra is. Érdekes, hogy a regionális forduló résztvevői között sok a hasonlóság, de tény, hogy mindenki megérdemelten van ott – fogalmazott a szegedi egyetemista, aki jövőjét a rendezvényszervezésben látja: sport-, egészség- vagy ökoturizmussal szeretne foglalkozni.

A verseny régiós fordulója ma indul, megyénk szépségei Bács-Kiskun és Békés megye továbbjutóival mérkőznek meg. Hírportálunkon és napilapunkban továbbra is naponta kiemelten mutatunk be egy-egy hölgyet, azonban ezúttal a teljes regionális mezőnyt lehet szívekkel értékelni április 6-án éjfélig a delmagyar.hu/tunderszepek oldalon.

A 12 szépség közül hármat ezúttal is szakmai zsűri választ ki, és csak egyikük jut tovább közönségkedvencként.

Ezért arra biztatjuk Olvasóinkat, hogy legyenek bőkezűek a szívekkel, hogy minél nagyobb eséllyel kerüljön csongrád-csanádi lány a harmadik fordulóba. Az értékelést leadók között ráadásul ismét értékes nyereményeket sorsolunk ki: április 7-én smoothie mixereknek keresünk majd gazdát.

