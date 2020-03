Ma már kész lesz a szegedi járványkórház

Már a koronavírus kínai megjelenésekor létrehoztak egy bizottságot a Szegedi Tudományegyetemen, hogy felkészüljenek a várható hazai veszélyhelyzetre. A II-es kórház járványügyi ellátó központtá alakítását pedig már a hivatalos kijelölés előtt megkezdték. Az átalakítás és a költöztetés emberfeletti munka, de lassan a végéhez érnek. A megyében lapzártánkig nem volt igazolt koronavírussal fertőzött beteg.

Alig van olyan szeglete a II-es kórháznak, amihez ne nyúltak volna hozzá az utóbbi hetekben. Az átalakításra és az osztályok költöztetésére a koronavírus-járvány miatt van szükség, hogy a régióban is működhessen egy mindenre felkészült járványügyi intézmény – mondta a Délmagyarországnak a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnöke.

Lengyel Csaba azt is elmondta, hogy januárban, már amikor megjelent a járványveszély, létrehoztak egy vírussal foglalkozó bizottságot. A II-es kórház járványügyi ellátó központtá alakítását még azelőtt elkezdték, mielőtt a szegedi intézmény hivatalosan is megkapta volna a kijelölésről szóló határozatot.

– Ahogy az elmúlt hetekben élesedett a helyzet, úgy gondoltuk át a betegellátó részleg pontos jövőbeli működését egészségügyi szakmai, igazgatási, műszaki, humánpolitikai, jogi, logisztikai, valamint kommunikációs szakembereink bevonásával az elkövetkező időszak tökéletes működése érdekében – mondta az elnök.

A II-es kórházat találták a legalkalmasabbnak, hiszen az infektológia is ott működik, alapesetben 15 ággyal.

Kiemelten fontos volt, hogy ott kell berendezni a járványügyi kórházat, ahol van CT, és intenzív osztály is rendelkezésre áll, és jól elkülöníthető a klinikai központ többi részétől. Ezután pedig elkezdték kiépíteni a rendszert, amivel elláthatják a régiót.

Lengyel Csaba elmondta, hogy az E épületszárny volt a legalkalmasabb arra, hogy a járványkórház központja legyen. Itt korábban a pszichiátriai klinika egy 100 ágyas részlege működött, amit a C épületbe költöztettek. Az ott működő akut belgyógyászati, illetve férfi krónikus részleget, valamint a reumatológiai klinikát a klinikai központ más intézetébe költöztették át.

– A korábbi fertőző osztály helyén pedig kialakítottunk a fertőzésgyanús betegek számára egy második SBO-t, hogy a felsőlégúti fertőzés gyanúja miatt beutaltak ne veszélyeztessék a sürgősségi ellátást az új klinikai tömbben – részletezte az elnök.

A II-es kórház épületében maradt a hét ágyas intenzív osztály, ahol minden ágy mellett van lélegeztetőgép. Az intenzív ellátás kapacitásának bővítése érdekében a II-es kórház műtősblokkját is intenzív osztállyá alakították, így összesen 27 gépi lélegeztetésre is alkalmas ágyat hoztak létre. Kiemelten fontos, hogy két műtőt is fenntartanak a vírusfertőzöttek sebészeti ellátására, szintén azért, hogy ne találkozzanak más betegekkel.

A II-es kórházból a klinikai központ más részlegeibe kellett költöztetni a szájsebészetet és az urológiát is. Szintén nagyon fontos lépés volt, hogy újraindították a Vasas Szent Péter utcai rendelőintézetet, ahova a pszichiátria és a reumatológia járóbeteg-ellátó részét, illetve a várandós nők labordiagnosztikáját költöztették.

A rendelőt alig két és fél nap alatt sikerült újra működőképes állapotba hozni.

– Ezek az intézkedések csak töredékét jelentették annak a hatalmas munkának, amit a kollégáink rövid idő alatt elvégeztek. Mindenki óriási áldozatot hozott azért, hogy létrejöhessen a járványügyi ellátó központ CT-vel, intenzívvel, műtővel és sürgősségi betegellátó osztállyal. Három hete ezen dolgozik az egyetem, a beteghordóktól a műszaki szakembereken át az orvosokig mindenki – tette hozzá.

Még nem értek a munka végére, de a tervek szerint ma készen lehetnek az átalakítás nagy részével, és a jövő héttől, amennyiben szükségessé válik, megkezdheti működését a szegedi járványügyi ellátó központ.

A megyében egyébként lapzártánkig továbbra sem volt igazolt koronavírusos beteg – tudtuk meg a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ elnökétől.