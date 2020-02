Madárlest építettek a bedős diákok

Mindent a diákok csináltak, ők vágták ki a fát, cipelték a helyszínre, majd építették meg a madárlest az ásotthalmi intézmény 441 hektáros tanulmányi erdejében. Megfigyeltek már széncinegét, kék cinegét, csuszkát, fakopáncsot és szajkót is.

Számos szabadidős program kö­­zül válogathatnak az ásotthalmi Bedő Albert Erdészeti Szakgimnázium, Szakközépiskola di­­ákjai: van madarász, faipari, informatikai szakkör, sportolni, zenélni is lehet. Andrésiné Ambrus Ildikó intézményvezető azt mondta, igyekeznek odafigyelni a 277 diák szabadidejének minőségi eltöltésére.

A kék cinege volt az első

Vad Krisztofer kukoricát, Orsós Ádám napraforgót öntött a fa törzséből vágott szeletre, amely tányérul szolgál a madaraknak, de hirtelen annyit, hogy az még az őzeknek is elég lett volna. Alig bújtunk be a madárlesbe, már fel is tűnt az első kék cinege, majd követte a többi. Mire Ádám a távkioldóval exponált, már el is tűnt a madár.

Indián wigwam az erdőben

A madárles elkészítésének öt­lete Bánhidy Zoltán, a 9. b osztályfőnökének ötlete volt, aki szintén az iskola diákja volt.

– 2018. szeptember elején készült el, mindent a diákok csi­­náltak: kivágták a fákat, egy kilométerrel arrébb cipelték azokat, egy üreges vascső leverése után ezek helyére nyomták le az ostorfából készült farudakat. Ez egy tradicionális észak amerikai indián wigmam, ami­­nek a boltozatát végükkel a földbe szúrt, meghajlított és összekötözött rudak alkotják. Nem fakéreggel, hanem a vízhatlanság miatt ipari folpackkal az átláthatatlanság matt pedig raselzsákkal borítottuk be, majd fenyőgallyakkal álcáztuk, hogy a tájba, az erdőrészbe bele­simuljon – magyarázata.

Negyven odú az erdőben

A vadonjáró szakkörön délelőttönként gyakorlatra mennek ki a diákok a madárleshez, ahol nemcsak fotózzák, hanem etetik is a madarakat.

– Az iskolának 40 odúja van az erdőben, ha fiókákat találunk, azokat Andrési Pál erdőmérnökkel, a tanulmányi erdő vezetőjével meg is gyűrűzzük – tette hozzá Bánhidy tanár úr, míg a fiúk a két fényképezőgép mögött az éhes madarak feltűnésére vártak. A madárlesből megfigyeltek már széncinegét, kék cinegét, csuszkát, fakopáncsot és szajkót. A madármegfigyelés csapatépítés is egyben, mert utána erdőt járnak és szemetet szednek a diákok, ha kell.