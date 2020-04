Makón a szülészet szünetel, a beruházások nem állnak le

A városháza homlokzatán mostantól este 8 és 10 között minden nap világít város háláját a járvány ellen küzdőknek kifejező piros szív.

– Makón a legfrissebb adatok szerint jelenleg 36 ember van hatósági házi karanténban – tudatta közösségi oldalán csütörtök esti élő bejelentkezésében Farkas Éva Erzsébet, a város polgármestere. Azt is elmondta, hogy – mint korábban lapunk is megírta – a makói tagkórház szülészet-nőgyógyászatának működése szünetel, a járóbeteg-ellátás azonban folyamatos, vizsgálatokat is végeznek. Most a járvány elleni sikeres küzdelem feltételeinek megteremtése a legfontosabb, ennek értelmében kerültek a makói kórházba a járványellátás miatt kiürített szegedi 2. klinika pszichiátriai osztályának betegei. Mindez a veszélyhelyzet végéig marad így, akkor vissza kell állítani a régi rendet.

Ugyancsak elhangzott, hogy a gépjárműadó-befizetések átengedése az államnak a makói költségvetést 1,09 százalékban érinti. Idén ebből az adónemből 60 millió forintos bevételre számított a város; márciusig 26,6 millió futott be – ezt már át is utalták a központi költségvetésnek és hasonlóképp tesznek minden hónap 10-én az addig ilyen címen összegyűlt pénzzel. A polgármester emlékeztetett rá: amikor Makó volt bajban, az állam is segített, milliárdos nagyságrendű adósság-konszolidációval. Azt is hangsúlyozta, hogy a jelenleg folyó helyi beruházásokat, amelyeket egy kivétellel egyébként is állami vagy uniós támogatásból finanszíroznak, a válság nem érinti, ezek rendben folynak.

Farkas Éva Erzsébet arra is felhívta a figyelmet, hogy a városháza homlokzatán mostantól este 8 és 10 között minden nap világít város háláját a járvány ellen küzdőknek kifejező piros szív.