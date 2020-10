Már hétfőn ellopták a közterekre ültetett árvácskák egy részét

Csak árvácskából több mint 37 ezer tő kerül ki a szegedi közterekre a következő hetekben. Az Aradi vértanúk terével kezdtek, a virágok egy részének már lába kelt – nyilván nem magától.

Az egynyári virágok ideje le­­járt. Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. igazgatója elmondta: már megkezdték a virágok őszi cseréjét a köztereken.

– Október 2-án, pénteken be­­ültettük a kétnyári virágokat az Aradi vértanúk terére, tekintettel a megemlékezésre. Hétfőre ki is lopták egy részét – tudtuk meg a környezetgazdálkodás vezetőjétől. Az ültetés dandárja az október 12-i héttől kezdődött a Széchenyi térrel. A hét első felében az eső miatt állt a munka, de a tervek szerint – ha az időjárás nem szól bele – a nemzeti ünnepre a Széchenyi téren, a Rákóczi téren és a Dugonics téren már a kétnyári virágok fognak virítani. A többi virágágyat november elsejéig ültetik be.

Idén ősszel összesen 55 ezer növény kerül ki a közterekre. A belvárosban összesen 48 120, Kiskundorozsmán 3860, az újszegedi Erzsébet ligetben pedig 1630 darab kétnyári virágot ültetnek el, zömében ár­vácskákat. Ezekből a belvárost 37 200 tő díszíti majd, vegyesen kis- és nagyvirágú fajták. Színgazdagsága miatt ez a növény alkotja az őszi-téli virágágyak nagy részét.

7600 darab nefelejcs is helyet kap az ágyásokban. Tavasszal nemcsak a hagyományos kék színűek virágoznak majd tavasszal, hanem fehér és rózsaszín színváltozataik is. Most ültetik ki a hagymás növényeket is, legnagyobb mennyiségben tulipánokat: 24 250 virághagyma kerül a földbe. Néhány helyen hagymás nőszirom, gyöngyike és nárcisz is gazdagítja majd a tavaszi ágyásokat.