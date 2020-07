Már Szent István király óta adja Csongrád a megyénk nevét

Az államalapítás korából ismert valamennyi megyéhez hasonlóan megyénket is a terület központját adó várról nevezték el, nem pedig fordítva. A történelem során eddig a leghosszabb ideig, több mint kétszáz esztendeig Csongrád városa volt a róla elnevezett megye székhelye.

Több mint ezer éve áll Csongrád a Tisza partján, a város az egykor komoly erősségnek számító földváráról kapta a nevét. A települést először 1075-ben a garamszentbenedeki apátságnak adott kiváltságlevélben említik, emellett a város fontosságáról tanúskodik Abu Hamid Al-Garnati arab utazó 1153-ban készült írása is, amely Csongrádot is megemlíti, de Anonymus 1200 körül keletkezett gestájában is megemlékezik a településről.

Erősség a Tisza partján

Csongrád város neve szláv eredetű, ősi alakja csernij grad le­hetett, ami fekete várat jelent. Ezt az elnevezést az itt álló, közelebb­ről ismeretlen időben épült földváráról kapta a település. Az Ano­­nymus által megőrzött, sok tekintetben minden bizonnyal autentikus hagyomány szerint a várat a honfoglaló Ond törzsfő és fia, Ete építtették. – A Névtelen szavai szerint Árpád vezér imigyen végzett a szeri gyűlésen: „Majd a vezér azt a helyet Ondnak, Ete apjának adta a Tiszától a Botva-mocsárig és a Körtvélytótól Alpár homokjáig. Utóbb pedig bizonyos idő elteltével Ond fia, Ete sok szlovént [értsd: szlávot] gyűjtött össze, s Alpár vára meg a Bőd-rév között igen erős földvárat építtetett, melyet a szlovének a maguk nyelvén Surungrádnak, azaz fekete várnak neveztek” – idézte fel a település nevének történetét Ujszászi Róbert történész. (…)

