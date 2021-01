Maradnak még a korlátozások

Jelenleg 78 ember van karanténban Makón, köztük 31 pozitív fertőzött van. Szegeden a tömegközlekedésben pedig marad a pandémiás menetrend a korlátozások meghosszabbítása miatt.

Február 1-jéig meghosszabbítják a koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket, a középiskolákban is marad az online oktatás – jelentette be Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az operatív törzs döntését.

A miniszterelnök hangsúlyozta: nem egyszerűen el akarja hárítani a válságot, hanem azt akarja, hogy 2021 egy kiemelkedően jó éve legyen a magyaroknak. Megjegyezte: a magyar válságkezelés más, mint Nyugaton, ahol folyamatosan változtatnak az intézkedéseken. Magyarország a kiszámíthatóság miatt nem szeretné „rángatni” a szabályokat, és egészen addig,

amíg nincs elengedő vakcina, a korlátozási rendet fenn kell tartani, és erre az életre kell berendezkedni

– fejtette ki, egyúttal elismerésre méltónak nevezte az ország küzdelmét.

A korlátozó intézkedések fenntartása miatt, az év végén bevezetett rendkívüli pandémiás menetrend szerint közlekednek a Szegedi Közlekedési Kft. járatai. A troli- és villamosmenetrend is marad, ahogy mostanáig volt decembertől. Az 1-es villamos menetrendje nem változik.

Például a 2-es villamos munkanapokon reggel 10 percenként, este nyolc óra után 30 per­­cenkét jön.

A 3/3F-es villamosvonalon munkanapokon a követési idő 15 perc, ahogy a 4-es villamosoknál is reggeltől este 8 óráig.

Az 5-ös trolibusz munkana­pokon csúcsidőben 7-8 percenként érkezik. Részleteket az szkt.hu oldalon találnak.

Több makói is meghalt ta­­valy a koronavírus miatt, de­cemberben különösen sok áldozat volt – mondta szokásos heti sajtótájékoztatóján a város polgármestere. Farkas Éva Erzsébet hozzátette, hogy többek között emiatt továbbra is érvényben vannak az eddigi védelmi intézkedések a városban.

Elmondta, hogy a védőoltásokról külön is tájékoztatják a helyieket, és Makón is letesztelték az oktatási és szociális intézmények dolgozóit.

Az oktatási intézményekben 120 ember kérte a tesztelést, mindegyik eredmény negatív lett.

A gondozóházakban dolgozókat és a gondozottakat a jövő héten oltják be, hétfőtől pedig a makói háziorvosok, a kórházban dolgozók, a mentőszolgálat munkatársai is megkapják az oltást, ha kérik.

Farkas Éva Erzsébet szerint a makóiak fegyelmezettek voltak az ünnepek alatt, szilveszterkor például csak egy bejelentés volt. A maszkhasználat és a kijárási tilalom megszegése miatt az ünnep alatt összesen tízszer kellett intézkedni. Makón jelenleg 78 ember van karanténban, köztük 31 pozitív fertőzött van.