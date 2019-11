A sáros útszakasz csúszik, mint a jég

Megyeszerte problémát jelent, hogy az őszi mezőgazdasági munkákat végző gépek felhordják a sarat az úttestre és nem mindenki, fogalmazhatunk úgy is, hogy csak kevesen takarítják le. Ez rendkívül balesetveszélyes. Egy autós szerint egy-egy ilyen szakasz akár útlevél is lehet a halálba.

Néhány napja Hódmezővásárhelyen, a Kutasi úti körforgalom előtti szakasz is tiszta dagonya volt.

– Látta volna két nappal korábban. Ez most már „istenes”, ahhoz képest, amilyen akkor volt. Gyerekfejnyi sárdarabok voltak az úton. Gondolom, traktor hordta fel, egyébként jól látszott, hogy honnan jött – mondta egy autós, aki megállt, amikor látta, hogy a sárfelhordást fotózzuk.

– Még szerencse, hogy itt a körforgalom. Aki az ATEV felől jön, az is lassít, aki a város felől, az is. Ha egyenes szakasz lenne, mint régen, akkor a sofőrök fékezés nélkül hajtanának bele. Márpedig aki esős időben lassítás nélkül rámegy egy ilyen sáros szakaszra, az olyan, mintha útlevelet váltana a halálba! – mondta a felháborodott férfi. Egy közelben lakó, arra kerékpározó asszony azt mesélte, aznap, amikor a munkagéppel összesározták az utat, még a rendőrség is kint járt, valószínűleg valaki bejelentette a veszélyt. Ennek ő is szemtanúja volt. Akkor a munkások lapáttal takarították le a sarat, de aztán újrakezdődött az egész. Még mindig nem tiszta az út.

Nemcsak Vásárhelyen jelent problémát a sárfelhordás. Megyeszerte találni olyan szakaszokat, amelyeket sárral szennyeztek a földről az útra hajtó nagyjárművek.

A közúti közlekedésről szóló törvény is kimondja, „Aki a közutat vagy a közúti jelzést megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a közúti közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni, illetőleg ameddig az nem lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi résztvevőjét tájékoztatni.”