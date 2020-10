Még nem regisztráltak megyénkben ennyi új fertőzöttet 24 óra alatt

A koronavírus-járvány kitörése óta még nem regisztráltak annyi új fertőzöttet Csongrád-Csanád megyében egy nap alatt, mint péntekre virradóra. Az új fertőzöttek között van Szél István, Székkutas polgármestere is, és több makói iskolás és óvodai dolgozó.

Szél Istvánnak, Székkutas polgármesterének, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád-Csanád megyei elnökének pozitív lett a koronavírus tesztje. Karanténba vonult a családjával – erről a hivatalos Facebook-oldalán számolt be. A PCR-tesztet elővigyázatosságból készíttette, mert megfázásos tünetei voltak. Ezért csütörtöktől a családjával együtt házi karanténban tartózkodik és otthonról dolgozik.

Farkas Éva Erzsébet, Makó polgármestere szokásos heti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a városi szakmai stáb újra összeült a településen. Kiderült, hogy a makói térségben jelenleg 35 ember van hatósági házi karanténban és 9 igazoltan fertőzött betegről tudni. Ezen belül Makón 17-en vannak karanténban és 5 igazolt fertőzött van.

A polgármester kiemelte, hogy az utóbbi napokban sokan betegedtek meg a településen. Jellemzően lázra, valamint szaglási és ízlelési nehézségekre panaszkodtak. Őket tesztelik, most az eredményeket várják. Kiderült az is, hogy Makó több intézményében jelent meg a koronavírus.

Annak ellenére, hogy látogatási tilalom van, elképzelhető, hogy a Szivárvány Otthonban is felbukkant a koronavírus. Egy ott lakó idős betegtől vettek mintát, ennek is várják még az eredményét.

Farkas Éva Erzsébet azt is elmondta, hogy az oktatási intézményekben sok diák lett beteg, teszteredményeiket szintén várják. A Kassai utcai óvodában 13 dolgozóból heten fertőződtek meg. Ők is lázasak és nem érzik az ízeket. Mindannyian otthon vannak. Hasonló a helyzet a Hold utcai óvodában is, ott az egyik óvónő tesztje lett pozitív. Mindkét esetben értesítették a szülőket.

A József Attila Gimnáziumban is teszteltek diákokat, de az eredményeik negatívak lettek. Viszont a Juhász Gyula Szakközépiskola egy diákja karanténban van.

Közben pedig kiderült, hogy a koronavírus-járvány kitörése óta még nem regisztráltak annyi új fertőzöttet Csongrád-Csanád megyében egy nap alatt, mint péntekre virradóra. Jelenleg összesen 2326 emberről tudni biztosan, hogy megfertőződött, közülük 129-en az utóbbi napon.