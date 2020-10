Megduplázódhatott Hódmezővásárhelyen a megbetegedések száma

Otthon kell maradniuk a nagymágocsi elsősöknek, mert megfertőződött koronavírussal az egyik tanítónő. Hódmezővásárhelyen a becslések szerint kétszáz fertőzött lehet, a megyében pedig már 1700-nál is több igazolt esetről tudni.

A csongrádi operatív törzs egyelőre még csak nyomatékosan ajánlja a maszkhasználatot a Piroska János téri piacon. A Csongrádi Hírek közösségi oldalán emlékeztetnek arra, hogy az országos Operatív Törzs a maszk kötelező viselését egyelőre a piaci csarnokokban írta elő, de a nyílt árusító helyeken is javasolja. Bedő Tamás polgármester szerint novembertől várhatóan a piac teljes területén kötelező lesz a maszkviselés.

Nagymágocson az óvoda után a Hunyadi János Általános Iskolában is megjelent a koronavírus. Erről az intézmény igazgatója, Varga Ferenc számolt be a közösségi oldalán. Egy pedagógusnál mutatták ki a vírust, ezt közölte. Ezután úgy döntöttek, hogy az intézménybe járó elsősök a megfigyelési időszakban nem mehetnek iskolába. A többi osztályra ez nem vonatkozik, ők az oktatási intézményben folytatják a tanulást. Az 1. osztály nem áll át digitális munkarendre, hanem rendkívüli szüneten maradnak otthon október 15-ig. Az iskolában vannak olyan tanulók is, akiknek a szüleik, rokonaik fertőzöttsége miatt kötelező házi karanténban kell lenniük, így ők sem látogathatják az intézményt. Az igazgató megnyugtatta a szülőket, hogy az iskolában mindent megtesznek azért, hogy megakadályozzák a fertőzés további terjedését. Amíg a körülmények azt nem indokolják, nem zárnak be.

Újra összeült tegnap reggel a hódmezővásárhelyi operatív stáb is. Azt közölték, hogy a városi fenntartású intézményekben nincs fertőzés, azonban a fertőzések száma Hódmezővásárhelyen a múlt hetihez képest megduplázódhatott. Bár pontos számaik nincsenek, de néhány körzet adatait figyelembe véve azt becsülik, hogy 200 fertőzött lehet a településen. Eldöntötték, hogy a piac a jelenlegi rendszer szerint addig maradhat nyitva, amíg az ott lévők is betartják a járványra vonatkozó megelőzési szabályokat. Eddig csak kisebb szabálytalanságokat tapasztaltak, mindössze a maszk helytelen viselete miatt kellett néhányszor figyelmeztetni az embereket.

Csongrád-Csanád megyében a hivatalos adatok szerint mostanáig 1702 emberről tudni, hogy megfertőződött a koronavírussal.