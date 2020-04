Megszépítik a járvány frontvonalában dolgozókat

Szegedi kozmetikus, fodrász és masszőr is csatlakozott ahhoz az országos mozgalomhoz, amelynek célja, hogy díjmentesen megszépítsék az egészségügyi dolgozókat. A megyében dolgozók közül többen a kereskedelem területéről is várnak vendégeket.

Egyre több kampány indul ha­­zánkban az egészségügyben dolgozók munkájának meghálálása érdekében. Hajas László mesterfodrász a Facebookon in­­dított egy országos kezdemé­­nyezést „Szépítsd a dokit!” felütéssel, amihez több szegedi szakember is csatlakozott. Például Hajduné Fekete Emília, az Emy Beauty Stúdio tulajdonosa is, aki szerint nemcsak egy-egy ilyen programon keresztül kell segítséget nyújtani, hanem ha van lehetőségünk arra, hogy ad­­junk, akkor tegyük azt meg bármikor. – Nemes gesztus ez a mozgalom, ezért is csatlakoztam hozzá, hiszen rendszeresen szoktam segíteni másokon. A mindennapi életben is támogatnunk kell azokat, akik életüknek egy nehéz szakaszában vannak. Szükség van arra, hogy fogjuk egymás kezét a bajban – nyilatkozta lapunknak a szegedi szakember.

Bőrápolásban részesülnek

Hajduné Fekete Emília szerint a bőr a lélek térképe, ezért a nőknek szüksége van a lelki mellett a külső ápolásra is. – A mozgalomban tíz, egészségügyi területen vagy élelmiszerboltban dolgozó személyre szabott kezelését vállaltam. Folyamatosan vannak jelentkezők, de várom a továbbiakat is. Jelenleg én sem fogadok vendégeket, így a programba jelentkezők kezelését is a járvány után végzem majd el – tette hozzá.

Új frizurát kapnak

A bőrük mellett a hajukat is megszépítik az egészségügyi dolgozóknak Szegeden. Jancsik Balázs hairstylist és barber a Boross József utcai üzletében várja őket. – Öt személy hajvágását vállaltam a programban. Már be is telt a létszám, hiszen rengetegen megosztották a kö­­zösségi oldalakon a felhívá­somat. Orvosok és ápolók is jelentkeztek, mindannyian hölgyek. Kezdetben úgy terveztem, hogy majd a járvány után készítem el a frizurájukat, azonban a városban a legtöbb fodrász, ahogyan én is, hetek óta zárva van. Ezért úgy döntöttem, hogy kinyitok számukra, mert valószínű, hogy az ő fodrászaik sem dolgoznak, a hajvágásra pedig most van szükségük – mondta Jancsik Balázs.

A relaxáció sem marad el

Nemcsak megszépülnek, ha­­nem fel is töltődnek Hajnal Ad­­rienn masszőr jóvoltából.

– Öt olyan személynek biztosítok egyalkalmas, 45 perces masszázst, akik ebben a nehéz időszakban mindannyiunkért megfeszített erővel veszik fel mindennap a munkát. Édesanyám hivatása is ápoló, ez már eleve arra inspirált, hogy csatlakozzak ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez, il­­letve az is ösztönzött, hogy nagyon szeretek adni, ez pedig kiváló lehetőség erre – mondta el a Só-Tulipán Masszázs tulajdonosa. A létszám lassan itt is betelik, az egészségügyi dolgozók és a kereskedelemben foglalkoztatottak mellett a rend- és honvédelem területén szolgálókat is várja.